Бабкін із дружиною заразилися коронавірусом

Український співак Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною заразилися коронавірусом. Артист розповів про симптоми.

Так, за словами Бабкіна, першою захворіла його дружина, у неї піднялася висока температура, а пізніше почало ломити тіло, з'явилося печіння в ділянці грудей і пропав нюх. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Симптоми у Сніжани Бабкіної з'явилися 24 серпня. За порадою лікаря подружжя здало ПЛР-тест, який виявився позитивним.

Бабкіни заразилися коронавірусом Facebook Сергія Бабкіна

"Де ми могли заразитися? Не знаємо. Скрізь. Конкретного місця і дня немає. Та й з тими, хто явно хворів, ми не контактували. Завжди дотримувалися запобіжних заходів: носили маски, обробляли руки, дотримувалися дистанції. Звичайно, зараз ми на самоізоляції, звичайно, ми повідомили всім, із ким контактували в ці дні, звичайно, ми на зв'язку з лікарем", – написав музикант.

Бабкін уточнив, що у нього температура піднялася тільки через кілька днів після появи симптомів у дружини. Результати КТ показали – пневмонії у Сніжани немає. Також подружжя чекає результатів аналізу крові.

Бабкін розповів про симптоми COVID-19 Facebook Сергія Бабкіна

"Здається, що COVID-19 десь далеко. Але насправді він дуже близько. Прошу всіх бути гранично уважними й акуратними, дотримуватися заходів безпеки та прислухатися до себе. Не ігноруйте перші симптоми, наше здоров'я – головне, що є у нас!" – звернувся він до шанувальників.

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