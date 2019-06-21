Бабкін вперше показав новонародженого сина: миле фото

Популярний український співак Сергій Бабкін, який 18 червня вчетверте став батьком, показав фото свого новонародженого сина.
На знімку, який музикант розмістив на своїй сторінці в Instagram, він позував разом із дружиною Сніжаною.
Сніжана і Сергій Бабкін
Tv.ua
Користувачам мережі дуже сподобалося фото. Вони залишили безліч позитивних коментарів та привітань батькам. Зазначимо, що Сергій і Сніжана виховують двох дітей: доньку Веселіну і сина Артура. Також у Сергія Бабкіна від першого шлюбу є син Ілля.
Нагадаємо, що з майбутньою дружиною Сніжаною Сергій Бабкін познайомився у 2007 році. В травні 2008 року пара обвінчалася, а в березні 2009-го вони офіційно стали чоловіком і дружиною.
"Я мріяв про хлопчика. Це чесно. Думав про нього, Яким ВІН буде. А все Почалося Чотири роки тому, коли Снєжка побачим сон. Вона плавала у відкрітому океані, й поруч з нею з глибин Почаїв Щось підійматіся на поверхню. Вірінув хлопчик. ВІН БУВ Повністю білий. Волосся та шкіра, як у янгола. Вона спитай его: "Хто ти?", А ВІН відповів: "Я твій" і назвавши своє имя. І воно дуже несподіване и Неймовірно красиве. Музичне, поетичне, Співоче, лірічне та історичне. Можу Сказати только, что воно має древньоєврейське и древньогрецьке походження. "Повне Iнтерв'ю в профiлi 👆🏻 Photo: @catrin_nikola MUA: @lyanayarygina Hair: @makeupmeacademy Producing: @esilep @jetsetterua ❤️
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіних. Артист із дружиною знялися у відвертій фотосесії.
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