Бабкін вперше показав новонародженого сина: миле фото

Популярний український співак Сергій Бабкін, який 18 червня вчетверте став батьком, показав фото свого новонародженого сина.

На знімку, який музикант розмістив на своїй сторінці в Instagram, він позував разом із дружиною Сніжаною.

Сніжана і Сергій Бабкін Tv.ua

Користувачам мережі дуже сподобалося фото. Вони залишили безліч позитивних коментарів та привітань батькам. Зазначимо, що Сергій і Сніжана виховують двох дітей: доньку Веселіну і сина Артура. Також у Сергія Бабкіна від першого шлюбу є син Ілля.

Нагадаємо, що з майбутньою дружиною Сніжаною Сергій Бабкін познайомився у 2007 році. В травні 2008 року пара обвінчалася, а в березні 2009-го вони офіційно стали чоловіком і дружиною.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіних. Артист із дружиною знялися у відвертій фотосесії.

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