Бабкін про зраду дружині: я відмовлявся і кричав, а потім вимолював пробачення на колінах

Популярний український співак Сергій Бабкін зважився на відверте зізнання про те, що зраджував дружині.

Про це він розповів в YouTube-проєкті Маші Єфросиніної "Экзамен". За словами артиста, їхній шлюб зі Сніжаною виявився на грані розриву після того, як гурт 5'nizza остаточно розпався (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я зробив дружині дуже боляче. Цьому прощення немає. Я як чоловік дуже сильно налажав. Це було на третьому році нашого спільного життя. Гурт 5'nizza розпався і я став сольним виконавцем – почав частенько їздити на гастролі. Я приїхав додому і Сніжана мені каже: "Я бачила сон, що ти сидиш посеред кімнати, а навколо тебе дуже багато ляльок Барбі. А ти сидиш і знизуєш плечима. Це правда?" Я, звичайно ж, сказав, що це все маячня. Я відмовлявся, розлютився, кричав навіть. А ввечері мився у ванній і почав сильно плакати. Сніжана спокійно зайшла, побачила все і вийшла", – поділився Бабкін.

Сергій Бабкін відверто розповів про зраду дружині (Instagram Сергія Бабкіна)

Артист також заявив, що після цього інциденту його дружина почала збирати речі й хотіла піти від нього, але він зупинив кохану.

"Я вимолював пробачення на колінах. Звичайно ж, зі сльозами, зупиняв, благав дати час. Казав: будь ласка, треба щось придумати, так не можна, я все виправлю..." – розповів він.

Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною (Instagram Сергія Бабкіна)

До речі, за словами Бабкіна, їхній шлюб зі Сніжаною врятував "загадковий господар".

"Йдучи, Сніжана забігла у ванну, а вона була повна води. А я, коли йду з дому, завжди перекриваю воду. Вода почала витікати, Сніжана витягла пробку і почала витирати підлогу ганчіркою. Втомилася, стала, почала важко дихати та не розуміла, що відбувається. Тоді відчула, що за нею стоїть щось, і каже: "Що ви робите? Що ж ви таке робите?". І вона сіла на валізи й заспокоїлася", – підсумував Бабкін.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі з'явилися інтимні фото Сергія та Сніжани Бабкіних. Артист з дружиною знялися у відвертій фотосесії.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!