Бабкін із дружиною вилікувалися від коронавірусу

Український співак Сергій Бабкін разом із дружиною Сніжаною вилікувалися від коронавірусу.

Про це музикант повідомив на своїй сторінці в Instagram. Відзначимо, що першою одужала кохана артиста, а через декілька днів і знаменитість отримала негативний результат на COVID-19.

"Виходжу із затемнення, відкриваючись всім тілом сонцю! Дорогі мої, будьте здоровенькі! Бережіть себе і своїх близьких! Статистика зростає, вірус дуже підступний, підлий і хитрий. Випробував на собі", – наголосив Бабкін.

Сергій Бабкін із дружиною Сніжаною. Instagram Сергія Бабкіна

Нагадаємо, першою захворіла дружина співака. 24 серпня в неї піднялася висока температура, а пізніше почало ломити тіло, з'явилося печіння в ділянці грудей і пропав нюх. У Сергія з'явилися перші симптоми через декілька днів.

Бабкін повідомив, що вилікувався від коронавірусу. Instagram Сергія Бабкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ поширили інформацію про те, що резидент Comedy Club Гарік Харламов заразився коронавірусом. Помічник артиста Дмитро відреагував на чутки і повідомив, що шоумен отримав негативний результат тесту на COVID-19.