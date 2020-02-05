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7 лютого • оновлено в 09:23
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"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику

20.8т
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Українську співачку Настю Каменських розкритикували через нову фотографію, на якій вона показала обличчя зблизька.

Так, селфі знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram @kamenskux

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"А де труси?" Настя Каменських спантеличила новим фото

На фото Каменських позує з яскравим макіяжем.

"Починай ранок з посмішки – і твій день стане неймовірно щасливим!", – таким підписом супроводила співачка свою фотографію.

Примітно, що в коментарях користувачі почали обговорювати занадто яскравий мейк-ап зірки. Варто зазначити, що більшість підписників розкритикували б'юті-образ Каменських.

"Аж страшно стало, як на очі подивишся", "Занадто сильно відфотошопила", "Макіяж дуже страшний", "Невдалий макіяж, мені не дуже", "Перебір", "Старіє Настя", "Це ти?", – писали користувачі під новим знімком.

"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику
"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику
"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику
"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику
"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику
"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику
"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику
"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику
"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику
"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Однак фанати засудили її за фотошоп.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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Коментарі
38
16
Смішно
3
Цікаво
1
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну и бровище... жах
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