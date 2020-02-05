"Аж страшно": Каменських показала обличчя зблизька і нарвалася на критику

Українську співачку Настю Каменських розкритикували через нову фотографію, на якій вона показала обличчя зблизька.

Так, селфі знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських Instagram @kamenskux

На фото Каменських позує з яскравим макіяжем.

"Починай ранок з посмішки – і твій день стане неймовірно щасливим!", – таким підписом супроводила співачка свою фотографію.

Примітно, що в коментарях користувачі почали обговорювати занадто яскравий мейк-ап зірки. Варто зазначити, що більшість підписників розкритикували б'юті-образ Каменських.

"Аж страшно стало, як на очі подивишся", "Занадто сильно відфотошопила", "Макіяж дуже страшний", "Невдалий макіяж, мені не дуже", "Перебір", "Старіє Настя", "Це ти?", – писали користувачі під новим знімком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Однак фанати засудили її за фотошоп.

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