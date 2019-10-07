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7 жовтня • оновлено в 18:04
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"Аж спітнів!" Астаф'єва показала голі груди на камеру

9.3т Читати матеріал російською

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва потішила шанувальників новими відвертими фото.

Так, на них вона засвітила пишні голі груди. Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Астаф'єва також пояснила, чому вона роздягається на камеру.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Фото з Instagram

"Чому я роздягаюся? Тут можна говорити вічність. Тому що у мене це виходить. Тому що це складно, і "або дано, або ні". Хочете посперечатися? Просто роздягніться і я скажу, вийшло у вас це чи ні", — написала Астаф'єва.

Спокуслива Даша Астаф'єва

Спокуслива Даша Астаф'єва

Фото з Instagram

Даша Астаф'єва засвітила голі груди

Даша Астаф'єва засвітила голі груди

Фото з Instagram

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії

Фото з Instagram

Даша Астаф'єва показала голі груди

Даша Астаф'єва показала голі груди

Фото з Instagram

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"Аж спітнів!" Астаф'єва показала голі груди на камеру
"Аж спітнів!" Астаф'єва показала голі груди на камеру
"Аж спітнів!" Астаф'єва показала голі груди на камеру
"Аж спітнів!" Астаф'єва показала голі груди на камеру
"Аж спітнів!" Астаф'єва показала голі груди на камеру
"Аж спітнів!" Астаф'єва показала голі груди на камеру
"Аж спітнів!" Астаф'єва показала голі груди на камеру

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Даші Астаф'євої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Даша Астаф'єва засвітила голі груди

Даша Астаф'єва засвітила голі груди

Фото з Instagram

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Напівоголена Даша Астаф'єва

Напівоголена Даша Астаф'єва

Фото з Instagram

Даша Астаф'єва в сексуальній білизні

Даша Астаф'єва в сексуальній білизні

Фото з Instagram

Даша Астаф'єва засвітила голі груди

Даша Астаф'єва засвітила голі груди

Фото з Instagram

Даша Астаф'єва продемонструвала "п'яту точку"

Даша Астаф'єва продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Даша Астаф'єва показала голі груди

Даша Астаф'єва показала голі груди

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва привела в захват шанувальників чуттєвою фотосесією для випуску чоловічого глянцю Playboy, де вона позувала гола в ліжку.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
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Andria Viktor
Andria Viktor
Сиськи,как сиськи.нет повода это рассусоливать.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Она, как поет Светлаков: "Очень красивая, но очень тупая". Однако, свою миссию она выполняет - "радовать глаз".
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Старая корова и еще дура
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