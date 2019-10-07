"Аж спітнів!" Астаф'єва показала голі груди на камеру

Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва потішила шанувальників новими відвертими фото.
Так, на них вона засвітила пишні голі груди. Відповідні знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Астаф'єва також пояснила, чому вона роздягається на камеру.
Даша Астаф'єва
Фото з Instagram
"Чому я роздягаюся? Тут можна говорити вічність. Тому що у мене це виходить. Тому що це складно, і "або дано, або ні". Хочете посперечатися? Просто роздягніться і я скажу, вийшло у вас це чи ні", — написала Астаф'єва.
Спокуслива Даша Астаф'єва
Фото з Instagram
Даша Астаф'єва засвітила голі груди
Фото з Instagram
Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії
Фото з Instagram
Даша Астаф'єва показала голі груди
Фото з Instagram
Шанувальники прийшли в захват від нових публікацій зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Даші Астаф'євої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Даша Астаф'єва засвітила голі груди
Фото з Instagram
Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Напівоголена Даша Астаф'єва
Фото з Instagram
Даша Астаф'єва в сексуальній білизні
Фото з Instagram
Даша Астаф'єва засвітила голі груди
Фото з Instagram
Даша Астаф'єва продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Даша Астаф'єва показала голі груди
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва привела в захват шанувальників чуттєвою фотосесією для випуску чоловічого глянцю Playboy, де вона позувала гола в ліжку.
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