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"Аж очі протерла": Собчак спантеличила шанувальників "голими" грудьми

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Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак під час відпочинку зі своїм коханим Костянтином Богомоловим збентежила шанувальників новим знімком.

Вона вирішила пожартувати над користувачами, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фотографію з цілком реалістичною ілюзією голих грудей.

Собчак позувала на палубі в майці тілесного кольору, яка ідеально зливалася зі шкірою. Зверху журналістка накинула сарафан, який їй явно не за розміром. В результаті склалося враження, що під сукнею немає спідньої білизни.

Ксенія Собчак на фото з ілюзією голих грудей

Ксенія Собчак на фото з ілюзією голих грудей

instagram / xenia_sobchak

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Телеведуча знала, що шанувальники клюнуть на такий трюк. "У руках вітер не втримати. Всі збільшили фотку", – запитала вона у користувачів.

І дійсно, в коментарях багато хто написав, що з першого разу побачили зовсім не те, що було насправді.

"Аж світ перевернувся. Настільки здалося", "Я вже думала, гола під сукнею, навіть очі протерла", "Ох ти ж фото яке. Навіть я, людина не запущена, спочатку зніяковіла", "Собчак, ти чого народ з розуму зводиш", "Тему ць*ок не розкрито", "Здалося", – відреагували шанувальники.

"Аж очі протерла": Собчак спантеличила шанувальників "голими" грудьми
"Аж очі протерла": Собчак спантеличила шанувальників "голими" грудьми
"Аж очі протерла": Собчак спантеличила шанувальників "голими" грудьми
"Аж очі протерла": Собчак спантеличила шанувальників "голими" грудьми
"Аж очі протерла": Собчак спантеличила шанувальників "голими" грудьми
"Аж очі протерла": Собчак спантеличила шанувальників "голими" грудьми
Собчак на палубі

Собчак на палубі

instagram / xenia_sobchak

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча офіційно розійшлася з чоловіком Максимом Віторганом в березні 2019 року. Незадовго до цього до любовного трикутника Богомолов / Собчак / Віторган була прикута увага на тлі скандалу навколо передбачуваного роману нинішньої парочки.

Ксенія і Костянтин довгий час після цього намагалися не афішувати відносини. Однак влітку парочка почала балувати шанувальників спільними фото, які не залишають жодних сумнівів у цьому. Нещодавно з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак з Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року. На цьому грунті телеведучу навіть запідозрили у вагітності.

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Особи
Ксенія Собчак Костянтин Богомолов
Тег
шоу-бизнес
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