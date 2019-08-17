"Аж очі протерла": Собчак спантеличила шанувальників "голими" грудьми

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак під час відпочинку зі своїм коханим Костянтином Богомоловим збентежила шанувальників новим знімком.

Вона вирішила пожартувати над користувачами, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram фотографію з цілком реалістичною ілюзією голих грудей.

Собчак позувала на палубі в майці тілесного кольору, яка ідеально зливалася зі шкірою. Зверху журналістка накинула сарафан, який їй явно не за розміром. В результаті склалося враження, що під сукнею немає спідньої білизни.

Ксенія Собчак на фото з ілюзією голих грудей instagram / xenia_sobchak

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Телеведуча знала, що шанувальники клюнуть на такий трюк. "У руках вітер не втримати. Всі збільшили фотку", – запитала вона у користувачів.

І дійсно, в коментарях багато хто написав, що з першого разу побачили зовсім не те, що було насправді.

"Аж світ перевернувся. Настільки здалося", "Я вже думала, гола під сукнею, навіть очі протерла", "Ох ти ж фото яке. Навіть я, людина не запущена, спочатку зніяковіла", "Собчак, ти чого народ з розуму зводиш", "Тему ць*ок не розкрито", "Здалося", – відреагували шанувальники.

Собчак на палубі instagram / xenia_sobchak

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча офіційно розійшлася з чоловіком Максимом Віторганом в березні 2019 року. Незадовго до цього до любовного трикутника Богомолов / Собчак / Віторган була прикута увага на тлі скандалу навколо передбачуваного роману нинішньої парочки.

Ксенія і Костянтин довгий час після цього намагалися не афішувати відносини. Однак влітку парочка почала балувати шанувальників спільними фото, які не залишають жодних сумнівів у цьому. Нещодавно з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак з Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року. На цьому грунті телеведучу навіть запідозрили у вагітності.

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