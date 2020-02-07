"Аж мурашки": Лобода зворушила рідкісними фото з молодшою донькою Тільдою

Популярна співачка Світлана Лобода поділилася зворушливими фотографіями з молодшою донькою Тільдою.
Так, відповідні фото були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
Світлана Лобода
Instagram @lobodaofficial
На знімках Світлана і Тільда сфотографовані під час відпочинку на пляжі. На одному з фото Лобода зворушливо цілує доньку.
"Рай тут... і він на землі", – підписала фото зірка.
Світлана Лобода з донькою Тільдою
Instagram @lobodaofficial
На інших фотографіях артистка позує поруч з Тільдою. Правда, обличчя дівчинки співачка досі не показує.
Світлана Лобода з донькою Тільдою
Instagram @lobodaofficial
Світлана Лобода з донькою Тільдою
Instagram @lobodaofficial
Світлана Лобода з донькою Тільдою
Instagram @lobodaofficial
Шанувальники, яким не так часто вдається побачити молодшу дочку Світлани, прийшли в захват від нових фото.
Крім того, багато фанатів відзначили і шикарну фігуру Лободи:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода викликала суперечки фотосесією в купальнику з шкіряним верхом. Деякі порадили їй худнути в області стегон, так як співачку знімали з невдалого ракурсу.
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