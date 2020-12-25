Азербайджанські музиканти виконали "Щедрик" серед гір: слухати мелодію

Українська народна пісня "Щедрик", яка стала всесвітньо популярною в музичній обробці Миколи Леонтовича, отримала нове звучання.

Музиканти з України та Азербайджану записали свою версію мелодії на старовинних кавказьких інструментах. Нове звучання вони зіграли на вершині Кавказьких гір.

Ролик з "Щедриком" опублікував на YouTube посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

"Талановита українська музикантка Поліна Десятниченко спеціально приїхала з Канади в Азербайджан вивчати мистецтво мугама. А створений українсько-азербайджанський тандем дозволив українському" Щедрику "зазвучати по-новому за допомогою старовинних азербайджанських музичних інструментів", – підписав відео Каневський.

Варто відзначити, що над піснею "Щедрик" Леонтович працював практично все життя. Вона була написана в редакцію кілька разів. Вперше "Щедрик" був виконаний хором Київського університету 1916 року, під час роботи композитора в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше військовий оркестр США заспівав "Щедрик".