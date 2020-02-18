Головна Новини
18 лютого • оновлено в 18:11
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Азаров зганьбився з фейковою цитатою Данилко про деградуючу Україну

1.9т
Читати матеріал російською

Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров поділився на своїй сторінці в Faceebok цитатою, яка нібито належить співакові та шоумену Андрію Данилко.

Так, в ній йдеться про "пропаганду розпусти" в Україні, а також "деградацію та розкладання", через які світ відвертається від країни. Зазначимо, що незабаром Данилко розмітив цю цитату на своїй сторінці в Instagram, оголосивши, що не має до неї ніякого відношення.

Микола Азаров і Андрій Данилко

Микола Азаров і Андрій Данилко

"Увага, це фейк", – написав він.

Новини
"Чий Житомир?" Притула підколов Данилко на Нацвідборі
Азаров зганьбився з фейковою цитатою Данилко про Україну

Азаров зганьбився з фейковою цитатою Данилко про Україну

Фото: facebook / Nikolay.Azarov

Attention! FAKE!

Публікація від VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

"Андрій Михайлович, навіть не думали це й читати, а тим більше в це вірити", "Азаров там зовсім з котушок злетів", "Клоун у своєму репертуарі", – написали люди в коментарях під постом Данилко.

Азаров зганьбився з фейковою цитатою Данилко про Україну
Азаров зганьбився з фейковою цитатою Данилко про Україну
Азаров зганьбився з фейковою цитатою Данилко про Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ видали безглуздий фейк про дружину президента України Володимира Зеленського Олену.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Андрій Данилко Микола Азаров
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги