Азаров зганьбився з фейковою цитатою Данилко про деградуючу Україну

Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров поділився на своїй сторінці в Faceebok цитатою, яка нібито належить співакові та шоумену Андрію Данилко.

Так, в ній йдеться про "пропаганду розпусти" в Україні, а також "деградацію та розкладання", через які світ відвертається від країни. Зазначимо, що незабаром Данилко розмітив цю цитату на своїй сторінці в Instagram, оголосивши, що не має до неї ніякого відношення.

Микола Азаров і Андрій Данилко

"Увага, це фейк", – написав він.

Азаров зганьбився з фейковою цитатою Данилко про Україну Фото: facebook / Nikolay.Azarov

"Андрій Михайлович, навіть не думали це й читати, а тим більше в це вірити", "Азаров там зовсім з котушок злетів", "Клоун у своєму репертуарі", – написали люди в коментарях під постом Данилко.

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