Авторка легендарного хіта Пугачової загинула в 23 роки: трагічна доля Тетяни Снєжиної

Авторка легендарної пісні російської співачки Алли Пугачової "Позови меня с собой" Тетяна Снєжина загинула в 23 роки в автокатастрофі. 14 травня цього року поетесі могло виповнитися 48 років.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про трагічну долю Тетяни Снєжиної.

Тетяна Снежина news.ru

Тетяна народилася в Луганській області в Україні в родині старшого лейтенанта й технолога місцевого заводу. Батьки Снєжиної часто переїжджали, тому вони з сім'єю встигли пожити і на Камчатці, і в Москві.

Тетяна Снєжина з батьками starhit.ru

Тетяна Снєжина в дитинстві starhit.ru

Тетяна рано навчилася грати на піаніно, влаштовувала домашні концерти, на яких виконувала пісні з репертуару відомих співаків. Однак професію дівчина вирішила вибрати зовсім не творчу: після школи Снєжина вступила до 2-го Московського медичного інституту.

Втім, заняття музикою Тетяна не кинула. Більш того, в інституті вона стала зіркою курсу: інші студенти записували пісні Снєжиної на касети й поширювали їх в колі друзів.

Тетяна Снєжина starhit.ru

У 1991 році відбулася подія, яка приголомшила Тетяну, – вбивство Ігоря Талькова. Дівчина була його великою прихильницею.

А через два роки до Снєжиної прийшов великий творчий успіх. У 1993 році вона познайомилася з музикантами студії "КІС-С", разом з якими записала композиції, які з часом об'єднала в альбом "Вспомни со мной". До нього увійшла й легендарна пісня "Позови меня с собой".

Тетяна Снєжина starhit.ru

13 вересня 1995 року Тетяна вийшла заміж за музичного продюсера Сергія Бугаєва. Однак тоді Снєжина не знала, що щасливий шлюб не триватиме довго...

18 серпня 1995 року Бугаєв разом з друзями та Тетяною поїхали в Гірський Алтай на мікроавтобусі Nissan. А три дні потому, на зворотному шляху, мікроавтобус зіткнувся з вантажним автомобілем МАЗ. У результаті аварії загинули всі шість пасажирів мікроавтобуса, серед яких були Тетяна та Сергій Бугаєв. Поетесі було всього 23 роки.

Тетяна Снєжина з нареченим news.ru

Примітно, що існує дві версії катастрофи. Так, згідно з однією з них, водій Nissan пішов на обгін і через правостороннє розташування керма не помітив вантажівку. Згідно з іншою версією, сам МАЗ несподівано різко загальмував, і його причіп занесло на зустрічну смугу.

Після смерті поетеси багато її знайомих зізнавалися, що Снєжина передчувала загибель. Того вечора, коли вони вирушили в поїздку, Тетяна була на важливому заході, де повинна була виконати кілька своїх пісень. Однак Снєжина різко змінила програму й вирішила заспівати романси "Зоре моя" і "Якщо я помру раніше".

Тетяна Снєжина з нареченим starhit.ru

Справжня слава, до якої, до речі, ніколи не прагнула Тетяна, прийшла до неї після смерті. Коли до Пугачової випадково потрапила касета з піснями Снєжиної, примадонна відразу звернула увагу на "Позови меня с собой". Ця композиція стала яскравим хітом у репертуарі артистки в 90-ті.

"Тетяна була світлою людиною. Це видно з фотографій. Нехай з сумними віршами, але вона жити хотіла, писати, любити. Хто знає, можливо, вона б потім написала веселий мюзикл, але не встигла. Таких молодих, красивих і талановитих дуже багато. Нехай вони живуть і приносять радість", – ділилася Пугачова на концерті пам'яті Тетяни Снєжиної.

Крім Пугачової, пісні на вірші Снєжиної виконували й інші зірки, серед яких Лоліта, Кобзон, Орбакайте.

Тетяна Снєжина news.ru

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