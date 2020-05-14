Авторка легендарного хіта Пугачової загинула в 23 роки: трагічна доля Тетяни Снєжиної
Авторка легендарної пісні російської співачки Алли Пугачової "Позови меня с собой" Тетяна Снєжина загинула в 23 роки в автокатастрофі. 14 травня цього року поетесі могло виповнитися 48 років.
OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про трагічну долю Тетяни Снєжиної.
Тетяна народилася в Луганській області в Україні в родині старшого лейтенанта й технолога місцевого заводу. Батьки Снєжиної часто переїжджали, тому вони з сім'єю встигли пожити і на Камчатці, і в Москві.
Тетяна рано навчилася грати на піаніно, влаштовувала домашні концерти, на яких виконувала пісні з репертуару відомих співаків. Однак професію дівчина вирішила вибрати зовсім не творчу: після школи Снєжина вступила до 2-го Московського медичного інституту.
Втім, заняття музикою Тетяна не кинула. Більш того, в інституті вона стала зіркою курсу: інші студенти записували пісні Снєжиної на касети й поширювали їх в колі друзів.
У 1991 році відбулася подія, яка приголомшила Тетяну, – вбивство Ігоря Талькова. Дівчина була його великою прихильницею.
А через два роки до Снєжиної прийшов великий творчий успіх. У 1993 році вона познайомилася з музикантами студії "КІС-С", разом з якими записала композиції, які з часом об'єднала в альбом "Вспомни со мной". До нього увійшла й легендарна пісня "Позови меня с собой".
13 вересня 1995 року Тетяна вийшла заміж за музичного продюсера Сергія Бугаєва. Однак тоді Снєжина не знала, що щасливий шлюб не триватиме довго...
18 серпня 1995 року Бугаєв разом з друзями та Тетяною поїхали в Гірський Алтай на мікроавтобусі Nissan. А три дні потому, на зворотному шляху, мікроавтобус зіткнувся з вантажним автомобілем МАЗ. У результаті аварії загинули всі шість пасажирів мікроавтобуса, серед яких були Тетяна та Сергій Бугаєв. Поетесі було всього 23 роки.
Примітно, що існує дві версії катастрофи. Так, згідно з однією з них, водій Nissan пішов на обгін і через правостороннє розташування керма не помітив вантажівку. Згідно з іншою версією, сам МАЗ несподівано різко загальмував, і його причіп занесло на зустрічну смугу.
Після смерті поетеси багато її знайомих зізнавалися, що Снєжина передчувала загибель. Того вечора, коли вони вирушили в поїздку, Тетяна була на важливому заході, де повинна була виконати кілька своїх пісень. Однак Снєжина різко змінила програму й вирішила заспівати романси "Зоре моя" і "Якщо я помру раніше".
Справжня слава, до якої, до речі, ніколи не прагнула Тетяна, прийшла до неї після смерті. Коли до Пугачової випадково потрапила касета з піснями Снєжиної, примадонна відразу звернула увагу на "Позови меня с собой". Ця композиція стала яскравим хітом у репертуарі артистки в 90-ті.
"Тетяна була світлою людиною. Це видно з фотографій. Нехай з сумними віршами, але вона жити хотіла, писати, любити. Хто знає, можливо, вона б потім написала веселий мюзикл, але не встигла. Таких молодих, красивих і талановитих дуже багато. Нехай вони живуть і приносять радість", – ділилася Пугачова на концерті пам'яті Тетяни Снєжиної.
Крім Пугачової, пісні на вірші Снєжиної виконували й інші зірки, серед яких Лоліта, Кобзон, Орбакайте.
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