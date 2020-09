Автор знаменитого хіта I Like To Move It Ерік Морілло помер в 49 років

Американський діджей і продюсер колумбійського походження Ерік Морілло помер в США на 50-му році життя. Він відомий як автор знаменитого хіта I Like To Move It.

Тіло діджея було знайдено у вівторок у його будинку в Маямі-Біч (штат Флорида). Про це повідомило видання TMZ з посиланням на джерело в місцевих правоохоронних органах (дивіться відео в кінці новини).

Причини смерті Морілло поки не встановлені.

Ерік Морілло помер у віці 49 років Test Press

За даними ЗМІ, за кілька тижнів до смерті Морілло затримали в Майамі за звинуваченням в сексуальному насильстві.

Ерік Морілло – автор численних синглів і реміксів. Найбільшу популярність йому приніс відомий танцювальний хіт I Like to Move It, випущений і виконаний спільно з вокалістом Медом Стантманом (Mad Stuntman, справжнє ім'я Марк Куоші. – Ред.) в рамках проекту "Reel 2 Real", який існував у 1992-1997 роках.

