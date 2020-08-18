Автор пісень Пугачової Борис Пастернак скоїв самогубство – ЗМІ

Відомий радянський поет-пісняр, сценарист, родич лауреата Нобелівської премії Бориса Пастернака Борис Пургалін (справжнє прізвище – Пастернак) знайдений мертвим в Москві. Йому було 84 роки.

Повідомляється, що письменник покінчив життя самогубством – нібито він вистрибнув з вікна лікарняної палати на 8 поверсі. Вранці 18 серпня його тіло знайшли на території Федерального науково-клінічного центру в Москві, де Пургалін перебував на лікуванні, пише MK.Ru.

Співробітники правоохоронних органів встановлюють офіційну причину смерті поета-пісняра.

Борис Пургалін (праворуч) з Валерієм Леонтьєвим MK.Ru

Борис Пургалін був родичем знаменитого поета Бориса Пастернака, і, працюючи в музичній редакції на телебаченні, був змушений взяти псевдонім Пургалін, щоб уникнути плутанини.

Він є автором популярного телешоу "Бенефіс", текстів пісень до фільму "Тільки в мюзик-холі". Співпрацював з Володимиром Пресняковим, Анатолієм Кальварським та іншими композиторами. Найбільш відому його пісню "Самовар" виконував актор Микола Караченцов. Також Пургалін був автором сценаріїв телевізійних "Блакитних вогників".

Помер поет-пісняр Борис Пургалін ТВ Центр

Зазначимо, Пугралін є автором багатьох пісень російської примадонни Алли Пугачової. Так, він написав слова до таких композицій, як "Волшебный фонарь", "Парад-алле", "Рыжий клоун", "Чудаки", "Кабриолет" та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня помер відомий російський актор і режисер, депутат Мосміськдуми і останній міністр культури СРСР Микола Губенко. Йому було було 78 років.