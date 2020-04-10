Відомий російський поет і автор пісень Алли Пугачової Ілля Рєзнік різко висловився про конфлікт Любові Успенської з дочкою Тетяною Плаксіною.

Так, в інтерв'ю виданню Собеседник.ru Рєзнік заявив, що він не спілкується з Успенською і його не цікавить її сім'я.

Ілля Рєзнік starhit.ru

На думку поета, сварка з донькою – це кара Успенській за гріхи.

"Мене не цікавить ця сім'я. Це Божа кара за її життя, її вчинки та гріхи. Прийшов час каятися та вимолювання прощення у Господа Бога. Для всіх на землі", – вважає Рєзнік.

Любов Успенська з донькою Тетяною Плаксіною vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Любов Успенська зізналася, що через конфлікт з донькою у неї погіршилося здоров'я : вона втратила свідомість і отримала сильні удари.