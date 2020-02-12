"Автомати важливіші за музику": що говорив про Росію "Мумій Тролль", який зібрався до Києва

Лідер гурту "Мумій Тролль" Ілля Лагутенко, який зібрався на гастролі до Києва, критикував ситуацію, яка склалася в сучасній Росії.

Зокрема, видання "Аргументи тижня" повідомляло, що в 2018 році артист не зміг привезти молодих музикантів на музичний фестиваль до Владивостока, тому що економіка країни не розвивається.

"У людей немає грошей, тому що економіка країни не розвивається. Немає нових виробництв, стартапів, ідей. Треба, щоб хтось в уряді думав іншими категоріями", – говорив співак.

Ілля Лагутенко sensum-club.pro

Тоді ж Лагутенко зізнавався, що російська авіакомпанія "Аерофлот" відмовилася допомогти молодим музикантам доїхати на фестиваль:

"Ми хотіли домовитися з "Аерофлотом", щоб вони допомогли музикантам доїхати до Владивостока. Але виявилося, що "Аерофлот" взагалі нікого не спонсорує, за винятком поодиноких випадків за наказом Кремля. Їх позиція: якщо ми будемо ціни на переліт піднімати, люди все одно будуть літати, тому що їм нема куди йти. І це не я придумав, це мені сказав міністр культури Мединський, коли я запитав, чи може нас "Аерофлот" підтримати".

Гурт "Мумій Тролль" rock-n-roll.fandom.com

Крім того, співак додав:

"20 років тому у мене було відчуття, що все дуже швидко змінюється, що зараз ми помучаємося, а наступному поколінню буде легше. І ось вони вже зроблять щось по-справжньому правильне. А виявилося – ні, все повернулося на круги своя" .

Ілля Лагутенко vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Житомирі планується концерт відомого світового співака, екс-соліста гурту Bad Boys Blue Кевіна Маккоя, який виступав в анексованому Криму.

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