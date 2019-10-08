Авіакатастрофа, алкоголь, інсульт: зірки КВН, які загинули молодими

У вівторок, 8 жовтня, пішла із життя 39-річна учасниця відомої російської команди КВН "Збірна Снєжногорська" Євгенія Жарікова. Артистка померла через онкологічне захворювання.

OBOZREVATEL пропонує читачу дізнатися, які зірки КВН загинули молодими.

Євгенія Жарікова

У понеділок, 7 жовтня, померла учасниця команди КВН "Збірна Снєжногорська" з Мурманської області Євгенія Жарікова. Її чоловік Сергій у кінці вересня повідомив громадськості про страшний діагноз дружини – "саркома шлунку четвертої стадії".

Лікування у вигляді хіміотерапії та опромінення результату не принесло і жінка померла. Матері двох дітей було лише 39 років.

Євгенія Жарікова mk.ru

Григорій Малигін

Капітан команди "Діти лейтенанта Шмідта" загинув у 2012 році. Йому було 42. Артист став жертвою нападу. Зірку КВН побили та пограбували. У важкому стані чоловіка доставили до лікарні. Незважаючи на серйозні травми Малигін видужував і навіть взяв участь у фестивалі "Москва – Транзит – Москва" у Геленджику, який відбувся в серпні того року.

А вже 21 вересня його дружина Вікторія виявила чоловіка мертвим. За її словами, в останні дні перед смертю він нарікав на нездужання, пов'язане із серцем, вживав якісь ліки.

Григорій Малигін da.carolchanning.net

Олексій Лютіков

Капітан курської команди "Службовий вхід", а також глава департаменту регіонального розвитку Comedy Club Production помер у готельному номері. Перед смертю він випив велику кількість алкоголю і його серце не витримало навантаження. Коли Лютікова знайшли мертвим, у кімнаті були розкидані пляшки і таблетки для зниження тиску.

На момент смерті йому було 42 роки.

Олексій Лютіков Рамблер

Аслан Алборов

Учасник команди "Піраміда" Аслан Алборов почав виступати за цю команду у 2004-му. За офіційною версією, тіло 33-річного чоловіка було виявлено 4 липня 2018 року в котеджі на базі відпочинку "Поріг неба" під Владикавказом.

Водночас співробітники бази стверджували, що Алборова знайшли мертвим за чотири кілометри від неї, на дачі колишнього прокурора Анатолія Дзідзоєва.

Аслан Алборов teleprogramma.pro

Артур Тумасян

Засновник і учасник "Нових вірмен" 3 травня 2006 року летів із Єревана до Сочі. Рейс 967 авіакомпанії "Армавіа" зазнав аварії у Чорному морі. Всі, хто перебував на борту Airbus A320, загинули.

Прощання з артистом пройшли у Москві 14 травня, але поховали Артура Тумасяна на його батьківщині – у Єревані.

Артур Тумасян 24ЗМІ

Володимир Дуда

16 січня 2018-го помер новосибірський гравець КВН Володимир Дуда. На момент смерті йому було 56 років. Дуда брав участь у всіх іграх КВН НДУ починаючи з 1987 року. Чоловік помер після інсульту.

Лікарі боролися за життя артиста, була проведена необхідна операція, але після неї Дуда впав у кому. Врятувати його не вдалося.

Володимир Дуда "Вокруг ТВ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, режисер Марк Захаров помер у 85 років через тривалу хворобу. У мережі сумують через велику втрату. Зірки російського шоубізу вже відреагували на смерть великого режисера.

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