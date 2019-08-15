Аварія з літаком в Росії: зірки з РФ масово відреагували в мережі

Пасажирський літак А-321, який виконував рейс Москва – Сімферополь здійснив жорстку аварійну посадку в Підмосков'ї. На борту знаходилися 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. Російські зірки відреагували на те, що трапилося в мережі.

Так, журналіст Юрій Дудь, комік Максим Галки і багато інших подякували пілотам літака Даміру Юсупову та Георгію Мурзіну на своїх сторінках в Instagram.

"Герої! Професіонали! Браво! Хлопці врятували 234 життя! Пілоти Дамір Юсупов і Георгій Мурзін і злагоджений екіпаж! Гордість!", - написав Сергій Лазарєв.

"Це пілот Дамір Юсупов, якому просто зобов'язані надати звання герой Росії, сьогодні він врятував 233 життя, зумівши майстерно посадити літак без шасі з двигуном, що відмовив прямо на кукурудзяному полі", - зазначив Микола Басков.

"Дамір Юсупов! Посадили літак! Запобігли літак. Спілкуючись з пілотами, розумію який Подвиг зробили ці люди!", - написав актор Гоша Куценко.

"В результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі біля села Рибалки, приблизно в кілометрі від злітно-посадкової смуги аеропорту. Літак приземлявся з прибраним шасі. Всі живі! Пілоти справжні герої", - написав комік Гарік Харламов.

"Які молодці пілоти! У найскладніших умовах відмови обох двигунів змогли посадити літак з прибраними шасі і повними баками в кукурудзяне поле і зберегти життя всіх 226 пасажирів і екіпажу", - написав комік Максим Галкін.

Журналіст Юрій Дудь також висловив слова подяки пілотам.

"Герой дня! Дамір Юсупов -спасибі за хороші новини і за надію, що в нашій країні все-таки є професіонали своєї справи!", - написала журналістка Ксенія Собчак.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Росії літак, котрий летів до Криму, загорівся і сів серед поля. На борту знаходилися 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. Через 15 хвилин після вильоту повітряне судно було змушене приземлитися.

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