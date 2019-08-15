Аварія з літаком в Росії: зірки з РФ масово відреагували в мережі

Пасажирський літак А-321, який виконував рейс Москва – Сімферополь здійснив жорстку аварійну посадку в Підмосков'ї. На борту знаходилися 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. Російські зірки відреагували на те, що трапилося в мережі.
Так, журналіст Юрій Дудь, комік Максим Галки і багато інших подякували пілотам літака Даміру Юсупову та Георгію Мурзіну на своїх сторінках в Instagram.
"Герої! Професіонали! Браво! Хлопці врятували 234 життя! Пілоти Дамір Юсупов і Георгій Мурзін і злагоджений екіпаж! Гордість!", - написав Сергій Лазарєв.
"Це пілот Дамір Юсупов, якому просто зобов'язані надати звання герой Росії, сьогодні він врятував 233 життя, зумівши майстерно посадити літак без шасі з двигуном, що відмовив прямо на кукурудзяному полі", - зазначив Микола Басков.
Це пілот Дамір Юсупов якому просто зобов'язані надати звання герой Росії, сьогодні він врятував 233 життя, зумівши майстерно посадити літак без шасі з двигуном, що відмовив прямо на кукурудзяному полі 👏🏼👍🏻Спасібо, Великий пілот Детальніше за посиланням в Сторіс ☝🏻 #kpru
"Дамір Юсупов! Посадили літак! Запобігли літак. Спілкуючись з пілотами, розумію який Подвиг зробили ці люди!", - написав актор Гоша Куценко.
"В результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі біля села Рибалки, приблизно в кілометрі від злітно-посадкової смуги аеропорту. Літак приземлявся з прибраним шасі. Всі живі! Пілоти справжні герої", - написав комік Гарік Харламов.
Літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив аварійну посадку вранці 15 серпня в Підмосков'ї після вильоту з аеропорту Жуковського. Лайнер, на борту якого знаходилися 233 людини, в тому числі сім членів екіпажу, прямував рейсом з Москви до Сімферополя. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з двигунів загорівся. В результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі біля села Рибалки, приблизно в кілометрі від злітно-посадкової смуги аеропорту. Літак приземлявся з прибраним шасі. Усі живі ! Пілоти справжні герої !!!
"Які молодці пілоти! У найскладніших умовах відмови обох двигунів змогли посадити літак з прибраними шасі і повними баками в кукурудзяне поле і зберегти життя всіх 226 пасажирів і екіпажу", - написав комік Максим Галкін.
Які молодці пілоти! У найскладніших умовах відмови обох двигунів змогли посадити літак з прибраними шасі і повними баками в кукурудзяне поле і зберегти життя всіх 226 пасажирів і екіпажу. Справжній професіоналізм, витримка і героїзм Даміра Юсупова та Георгія Мурзіна! 👏🏻👏🏻👏🏻 Літак летів з Москви, при зльоті в двигуни потрапила зграя птахів. Фотографії пілотів і момент посадки далі в каруселі.
Журналіст Юрій Дудь також висловив слова подяки пілотам.
Пілоти Дамір Юсупов і Георгій Мурзін: - сіли за штурвал літака з 200+ пасажирами на борту - злетіли - побачили, що двигун заглох (натрапили на зграю птахів) - включили ручне управління - спокійно посадили його в кукурудзяному полі в 2 км від аеропорту Просто кращі , просто # заебись!
"Герой дня! Дамір Юсупов -спасибі за хороші новини і за надію, що в нашій країні все-таки є професіонали своєї справи!", - написала журналістка Ксенія Собчак.
Герой дня! Дамір Юсупов -спасибі за хороші новини і за надію, що в нашій країні все-таки є профі своєї справи! Сьогодні в Раменському прямо на кукурудзяне поле сіл А321 "Уральських авіаліній" рейсу Москва - Сімферополь. Птах у двигуні, аварійна посадка з повними баками і без шасі, 226 пасажирів, ніхто не загинув, тьху-тьху-тьху (постраждалі є). "Йдемо правіше на сонці уздовж рядів кукурудзи" - фраза, яка цілком може залишитися в живому обороті. Коли ось уже все, здавалося б - а ні, не все. У стрічці багато хто згадує "чудо на Гудзоні" - Чеслі Салленбергер, посадка на озеро, все врятувалися. Клас, що у нас є тепер свій Герой!
Як раніше писав OBOZREVATEL, в Росії літак, котрий летів до Криму, загорівся і сів серед поля. На борту знаходилися 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. Через 15 хвилин після вильоту повітряне судно було змушене приземлитися.
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