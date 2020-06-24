Audi звинуватила Собчак у расизмі й розірвала контракт: деталі скандалу

Німецька автомобільна компанія Audi прийняла рішення про розрив рекламного контракту з російською політкинею і телеведучою Ксенією Собчак.

Як повідомляє Deutsche Welle, причиною стала підозра в нібито расизмі росіянки через її реакцію на акцію Black Lives Matter.

"Відомі нам інциденти є неприйнятними", – заявив представник Audi Вернер Нойхольд.

Він додав, що компанія "строго відкидає будь-які форми расизму і дискримінації".

Собчак співпрацювала з Audi протягом восьми років і була рекламним обличчям бренду в Росії.

Deutsche Welle пов'язує реакцію Audi з повідомленням, яке Собчак опублікувала в своєму Instagram-акаунті 7 червня. Йдеться про покарання, яке телеведуча мала виконати в рамках популярного YouTube-шоу Comment Out.

Згідно з умовами, Собчак запостила відео чорного екрану з підписом "Міннеаполісе, я з тобою. Дивитися зі звуком". У ролику звучала пісня "Убили негра" групи "Запрещенные барабанщики". Пізніше росіянка видалила пост.

Зазначимо, своє ставлення до протестів у США Собчак висловлювала і поза шоу.

Пост Собчак в Instagram. Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, Ксенія Собчак програла на Comment Out своїй суперниці – співачці Zivert, внаслідок чого зазнала покарання під назвою "Відполіруй зад".