"Атакували прокльонами": молода коханка Петросяна висловилася про весілля з 74-річним коміком

Молода коханка російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вперше висловилася після новини про весілля з гумористом.

Так, на своїй сторінці в Instagram 30-річна Брухунова опублікувала новий пост, в якому зізналася, що її атакували прокльонами.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова КП

"Всім озлобишам, що сьогодні з раннього ранку атакували мене прокльонами і побажаннями якнайшвидшої смерті бажаю міцного здоров'я і щастя!", – написала Тетяна.

Інстаграм Тетяни Брухунової

Незважаючи на те, що Брухнова не написала, до якої саме ситуації відноситься її пост, підписники здогадалися, що мова йде саме про весілля з Петросяном.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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