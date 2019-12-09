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9 грудня • оновлено в 14:51
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"Атакували прокльонами": молода коханка Петросяна висловилася про весілля з 74-річним коміком

2.1т
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Молода коханка російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вперше висловилася після новини про весілля з гумористом.

Так, на своїй сторінці в Instagram 30-річна Брухунова опублікувала новий пост, в якому зізналася, що її атакували прокльонами.

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

Євген Петросян і Тетяна Брухунова

КП

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"Всім озлобишам, що сьогодні з раннього ранку атакували мене прокльонами і побажаннями якнайшвидшої смерті бажаю міцного здоров'я і щастя!", – написала Тетяна.

"Атакували прокльонами": молода коханка Петросяна висловилася про весілля з 74-річним коміком

Інстаграм Тетяни Брухунової

Незважаючи на те, що Брухнова не написала, до якої саме ситуації відноситься її пост, підписники здогадалися, що мова йде саме про весілля з Петросяном.

"Атакували прокльонами": молода коханка Петросяна висловилася про весілля з 74-річним коміком
"Атакували прокльонами": молода коханка Петросяна висловилася про весілля з 74-річним коміком

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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