"Атакували прокльонами": молода коханка Петросяна висловилася про весілля з 74-річним коміком

Молода коханка російського коміка Євгена Петросяна Тетяна Брухунова вперше висловилася після новини про весілля з гумористом.
Так, на своїй сторінці в Instagram 30-річна Брухунова опублікувала новий пост, в якому зізналася, що її атакували прокльонами.
Євген Петросян і Тетяна Брухунова
КП
"Всім озлобишам, що сьогодні з раннього ранку атакували мене прокльонами і побажаннями якнайшвидшої смерті бажаю міцного здоров'я і щастя!", – написала Тетяна.
Інстаграм Тетяни Брухунової
Незважаючи на те, що Брухнова не написала, до якої саме ситуації відноситься її пост, підписники здогадалися, що мова йде саме про весілля з Петросяном.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
А в середині грудня росЗМІ повідомили, що Петросян і Брухунова одружилися.
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