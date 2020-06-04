Астаф'єва засвітила пишні груди у відвертому боді: пікантне фото
Українська співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками пікантним фото.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в ефектному боді, яке відмінно підкреслило її пишні груди. Свій образ Астаф'єва доповнила колготами в сітку і високими чобітьми-ботфортами.
Шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації співачки, і засипали її компліментами.
"Вау, сексі", "Богиня", "Дуже красива", "Дашо, ти космос", – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Даші Астаф'євої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Астаф'єва поділилася відвертими фото, на яких вона позувала оголеною.