Астаф'єва засвітила пишні груди у відвертому боді: пікантне фото

Крістіна Долматова люди 10:06, 4.06.2020

Українська співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в ефектному боді, яке відмінно підкреслило її пишні груди. Свій образ Астаф'єва доповнила колготами в сітку і високими чобітьми-ботфортами.

Даша Астаф'єва
Фото: instagram/da_astafieva
Спокуслива Даша Астаф'єва
Фото: instagram/da_astafieva

Шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації співачки, і засипали її компліментами.

"Вау, сексі", "Богиня", "Дуже красива", "Дашо, ти космос", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Даші Астаф'євої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії
Фото: instagram/da_astafieva
Спокуслива Даша Астаф'єва
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астаф'єва засвітила пишні груди
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії
Фото: instagram/da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Астаф'єва поділилася відвертими фото, на яких вона позувала оголеною.

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