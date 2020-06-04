Астаф'єва засвітила пишні груди у відвертому боді: пікантне фото

Українська співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в ефектному боді, яке відмінно підкреслило її пишні груди. Свій образ Астаф'єва доповнила колготами в сітку і високими чобітьми-ботфортами.

Даша Астаф'єва Фото: instagram/da_astafieva

Спокуслива Даша Астаф'єва Фото: instagram/da_astafieva

Шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації співачки, і засипали її компліментами.

"Вау, сексі", "Богиня", "Дуже красива", "Дашо, ти космос", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Даші Астаф'євої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії Фото: instagram/da_astafieva

Спокуслива Даша Астаф'єва Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва засвітила пишні груди Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії Фото: instagram/da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Даша Астаф'єва поділилася відвертими фото, на яких вона позувала оголеною.