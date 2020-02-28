Астаф'єва засвітила голі сідниці на пікантному фото

Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала розкішні форми на новому пікантному знімку.

Так, фотографією знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Даша Астаф'єва Instagram @da_astafieva

На чорно-білому фото Астаф'єва сфотографована зі спини біля вікна. Співачка позує в ефектному смугастому боді з пікантним вирізом на спині. Вбрання вигідно підкреслило спокусливу фігуру артистки, зокрема, акцентувавши увагу на сідницях.

Крім того, Астаф'єва поділилася ще одним пікантним знімком з шанувальниками: на ньому зірка сфотографована збоку.

Даша Астаф'єва Instagram @da_astafieva

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками знімками з відвертої фотосесії. На них вона позувала голою, загорнувшись у ковдру.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!