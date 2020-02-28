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28 лютого • оновлено в 10:02
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Астаф'єва засвітила голі сідниці на пікантному фото

2.9т
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Українська співачка, екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала розкішні форми на новому пікантному знімку.

Так, фотографією знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Instagram @da_astafieva

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На чорно-білому фото Астаф'єва сфотографована зі спини біля вікна. Співачка позує в ефектному смугастому боді з пікантним вирізом на спині. Вбрання вигідно підкреслило спокусливу фігуру артистки, зокрема, акцентувавши увагу на сідницях.

Крім того, Астаф'єва поділилася ще одним пікантним знімком з шанувальниками: на ньому зірка сфотографована збоку.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Instagram @da_astafieva

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками знімками з відвертої фотосесії. На них вона позувала голою, загорнувшись у ковдру.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какая глупость! Вам не стыдно подобную чушь писать?
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