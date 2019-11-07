"Роздягайся якомога частіше!" Напівгола Астаф'єва викликала ажіотаж відвертими фото

Українська співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками відвертими знімками.
Відповідні світлини зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в шкіряному корсеті й трусах, продемонструвавши розкішну фігуру.
"Все, як я люблю і можу собі дозволити", — написала Астаф'єва.
Даша Астаф'єва
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астаф'єва в пікантному корсеті
Фото: instagram/da_astafieva
Відверта фотосесія Астаф'євої викликала ажіотаж в коментарях. Шанувальники були в захваті від краси та фігури співачки.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Даші Астаф'євої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Даша Астаф'єва в спокусливій позі
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астаф'єва засвітила голі груди
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астаф'єва у відвертій білизні
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астаф'єва продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астаф'єва оголилася на камеру
Фото: instagram/da_astafieva
Спокуслива Даша Астаф'єва
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії
Фото: instagram/da_astafieva
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми. Шанувальники були в захваті від еротичного образу артистки.
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