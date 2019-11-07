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7 листопада • оновлено в 12:24
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"Роздягайся якомога частіше!" Напівгола Астаф'єва викликала ажіотаж відвертими фото

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Українська співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками відвертими знімками.

Відповідні світлини зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в шкіряному корсеті й трусах, продемонструвавши розкішну фігуру.

"Все, як я люблю і можу собі дозволити", — написала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва

Даша Астаф'єва

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва в пікантному корсеті

Даша Астаф'єва в пікантному корсеті

Фото: instagram/da_astafieva

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"Яка сексуальна д*па": Чехова завела мережу пікантним фото

Відверта фотосесія Астаф'євої викликала ажіотаж в коментарях. Шанувальники були в захваті від краси та фігури співачки.

"Роздягайся якомога частіше!" Напівгола Астаф'єва викликала ажіотаж відвертими фото
"Роздягайся якомога частіше!" Напівгола Астаф'єва викликала ажіотаж відвертими фото
"Роздягайся якомога частіше!" Напівгола Астаф'єва викликала ажіотаж відвертими фото
"Роздягайся якомога частіше!" Напівгола Астаф'єва викликала ажіотаж відвертими фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Даші Астаф'євої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Даша Астаф'єва в спокусливій позі

Даша Астаф'єва в спокусливій позі

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва засвітила голі груди

Даша Астаф'єва засвітила голі груди

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва у відвертій білизні

Даша Астаф'єва у відвертій білизні

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва продемонструвала "п'яту точку"

Даша Астаф'єва продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва оголилася на камеру

Даша Астаф'єва оголилася на камеру

Фото: instagram/da_astafieva

Спокуслива Даша Астаф'єва

Спокуслива Даша Астаф'єва

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії

Фото: instagram/da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми. Шанувальники були в захваті від еротичного образу артистки.

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Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
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