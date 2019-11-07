"Роздягайся якомога частіше!" Напівгола Астаф'єва викликала ажіотаж відвертими фото

Українська співачка, екссолістка гурту Nikita Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками відвертими знімками.

Відповідні світлини зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в шкіряному корсеті й трусах, продемонструвавши розкішну фігуру.

"Все, як я люблю і можу собі дозволити", — написала Астаф'єва.

Даша Астаф'єва Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва в пікантному корсеті Фото: instagram/da_astafieva

Відверта фотосесія Астаф'євої викликала ажіотаж в коментарях. Шанувальники були в захваті від краси та фігури співачки.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Даші Астаф'євої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Даша Астаф'єва в спокусливій позі Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва засвітила голі груди Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва у відвертій білизні Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва оголилася на камеру Фото: instagram/da_astafieva

Спокуслива Даша Астаф'єва Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії Фото: instagram/da_astafieva

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми. Шанувальники були в захваті від еротичного образу артистки.

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