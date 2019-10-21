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21 жовтня • оновлено в 11:14
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"Така сексуальна": Астаф'єва показала спокусливі форми в білизні

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Українська секс-бомба, співачка і актриса Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими фото. На ньому вона позувала в корсеті і чорній білизні.

Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Даша Астафьєва

Даша Астафьєва

instagram.com/da_astafieva

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"Думаю багато чоловіків хотіли б бути на місці цього бюста. Дашуня красуня", "Така сексуальна", "Даша радує око", "От би опинитися на місці бюста", - пишуть в мережі.

"Така сексуальна": Астаф'єва показала спокусливі форми в білизні
"Така сексуальна": Астаф'єва показала спокусливі форми в білизні
"Така сексуальна": Астаф'єва показала спокусливі форми в білизні
"Така сексуальна": Астаф'єва показала спокусливі форми в білизні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Астаф'єва знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми. Шанувальники були в захваті від еротичного образу артистки.

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Особа
Даша Астаф'єва
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