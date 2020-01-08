Астаф'єва показала пікантні фото в купальнику з відпустки

Українська співачка і актриса Даша Астаф'єва опублікувала пікантні фото зі своєї відпустки за кордоном.

Знімки вона виклала у себе на сторінці в Instagram. На фото Астаф'єва позувала в роздільному купальнику чорного кольору.

"Хто зібрався на риболовлю, на вечерю, до моря і в місто і все проспав, той я! Але встиг зробити важливу справу. І навіть два. Що проспали або встигли ви?!" – підписала вона фото.

При цьому дівчина не вказала курорт, де проводить різдвяні свята.

Додамо, що шанувальники прийшли в захват від фото красуні зірки і писали їй компліментами.

"З самого дитинства дивлюся твої такі фото, ти тільки краще стала", Найкраща", "Богиня", – відзначали в коментарях.

Даша Астафьєва Instagram

Даша Астафьєва Instagram

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Даша Астаф'єва розбурхала шанувальників пікантним знімком.

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