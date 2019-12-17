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17 грудня • оновлено в 13:00
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Астаф'єва пікантно оголилася на камеру: гаряче фото

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Українська секс-бомба, співачка й акторка Даша Астаф'єва вразила шанувальників пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала в чорній відвертій білизні, продемонструвавши розкішні форми. Свій образ вона доповнила накидкою з пір'я. Відповідне фото Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Даша Астаф`єва

Даша Астаф`єва

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва у відвертій білизні

Даша Астаф'єва у відвертій білизні

Фото: instagram/da_astafieva

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки і засипали її компліментами.

Астаф'єва пікантно оголилася на камеру: гаряче фото
Астаф'єва пікантно оголилася на камеру: гаряче фото
Астаф'єва пікантно оголилася на камеру: гаряче фото
Астаф'єва пікантно оголилася на камеру: гаряче фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Даші Астаф'євої, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва засвітила величезні соски

Даша Астаф'єва засвітила величезні соски

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва продемонструвала "п'яту точку"

Даша Астаф'єва продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва показала голі груди

Даша Астаф'єва показала голі груди

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру

Фото: instagram/da_astafieva

Спокуслива Даша Астаф'єва

Спокуслива Даша Астаф'єва

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва показала голі груди

Даша Астаф'єва показала голі груди

Фото: instagram/da_astafieva

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими фото. На ньому вона позувала в корсеті та чорній білизні.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
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