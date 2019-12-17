Астаф'єва пікантно оголилася на камеру: гаряче фото

Українська секс-бомба, співачка й акторка Даша Астаф'єва вразила шанувальників пікантним знімком.

Так, на ньому зірка позувала в чорній відвертій білизні, продемонструвавши розкішні форми. Свій образ вона доповнила накидкою з пір'я. Відповідне фото Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Даша Астаф`єва Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва у відвертій білизні Фото: instagram/da_astafieva

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки і засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Даші Астаф'євої, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Даша Астаф'єва в пікантній фотосесії Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва засвітила величезні соски Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва показала голі груди Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва сексуально позує на камеру Фото: instagram/da_astafieva

Спокуслива Даша Астаф'єва Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астаф'єва показала голі груди Фото: instagram/da_astafieva

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими фото. На ньому вона позувала в корсеті та чорній білизні.

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