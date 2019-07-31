Астаф'єва ледь не переспала із зіркою футболу: як виглядає спортсмен-гуляка

Українська секс-бомба, співачка й актриса Даша Астаф'єва ледь не переспала з ексфутболістом київського "Динамо" Артемом Мілевським.

Про це стало відомо з недавнього інтерв'ю зірки футболу. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядає спортсмен-гуляка і зробив добірку фото.

Артем Мілевський Фото з Instagram

Артем Мілевський — український футболіст білоруського походження. Рекордсмен за кількістю виступів за молодіжну збірну України. Срібний призер молодіжного чемпіонату Європи 2006 року. Найкращий бомбардир чемпіонату України 2009/2010. Майстер спорту України міжнародного класу (2005). Кавалер Ордена "За мужність" III ступеня.

Артем Мілевський Фото з Instagram

Артем Мілевський Фото з Instagram

Артем Мілевський Фото з Instagram

Артем Мілевський Фото з Instagram

З кінця 2018 року Мілевський, який зараз виступає за "Динамо" (Брест), перебуває у стосунках з чарівною шатенкою на ім’я Валерія. І тепер все йде до того, що Артем нарешті позбудеться статусу холостяка.

Артем Мілевський з новою подругою Валерією Фото з Instagram

Артем Мілевський з новою подругою Валерією Фото з Instagram

Артем Мілевський Фото з Instagram

Артем Мілевський Фото з Instagram

Артем Мілевський Фото з Instagram

Артем Мілевський Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Артем Мілевський відверто розповів про те, як йому "обламали" секс із Дашею Астаф'євою.

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