"Асоціація з Майданом і війною на Донбасі": у РФ розгромили Полуніна і Брежнєву за шоу на "Першому каналі"

Російський продюсер Євген Фрідлянд розкритикував українських артистів Віру Брежнєву і Сергія Полуніна, які є членами журі танцювального проєкту "Dance Революція" на "Першому каналі".

Зокрема, як передає видання "Дни.ру", Фрідлянда обурив той факт, що судити учасників будуть Брежнєва і Полунін.

Євген Фрідлянд sobesednik.ru

На думку продюсера, Брежнєва не розуміється ні на танцях, ні на естраді:

"Дуже люблю сучасні танці і днями кілька разів намагався включитися на "Перший канал" і подивитися танцювальне шоу. Але там наражався на журі. А журі таке – заслужено-улюблена артистка України Віра Галушко, вона ж Войченко, вона ж Кіпперман, вона ж Меладзе, не розуміється ні на танцях, ні на естраді взагалі, і з якихось причин обласкана "Першим каналом".

Віра Брежнєва Instagram @ververa

Не схвалив серед членів журі Фрідлянд і Полуніна. Продюсеру не подобається, що танцюрист "виставляє на передній план зовнішній бік своєї кисті, на якій наколотий, саме наколотий, а не витатуйований, герб незалежної".

"У мене нині з цим асоціюється тільки бардак, Майдан, Бандера, русофобія, війна і 15 тисяч убитих на Донбасі", – зазначає продюсер.

Сергій Полунін inosmi.ru

"Навіщо все це потрібно Кості Ернсту, я не знаю. Але чому я маю відчувати телевізійно-вечірній дискомфорт за мої і за наші гроші?", – додав Фрідлянд.

Євген Фрідлянд womanhit.ru

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