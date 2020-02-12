Головна Новини
12 лютого • оновлено в 16:14
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Асоціація з Майданом і війною на Донбасі": у РФ розгромили Полуніна і Брежнєву за шоу на "Першому каналі"

5.9т
Читати матеріал російською

Російський продюсер Євген Фрідлянд розкритикував українських артистів Віру Брежнєву і Сергія Полуніна, які є членами журі танцювального проєкту "Dance Революція" на "Першому каналі".

Зокрема, як передає видання "Дни.ру", Фрідлянда обурив той факт, що судити учасників будуть Брежнєва і Полунін.

Євген Фрідлянд

Євген Фрідлянд

sobesednik.ru

Новини
"З фільму жахів": Брежнєву розгромили через зовнішній вигляд. Фото

На думку продюсера, Брежнєва не розуміється ні на танцях, ні на естраді:

"Дуже люблю сучасні танці і днями кілька разів намагався включитися на "Перший канал" і подивитися танцювальне шоу. Але там наражався на журі. А журі таке – заслужено-улюблена артистка України Віра Галушко, вона ж Войченко, вона ж Кіпперман, вона ж Меладзе, не розуміється ні на танцях, ні на естраді взагалі, і з якихось причин обласкана "Першим каналом".

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

Instagram @ververa

Не схвалив серед членів журі Фрідлянд і Полуніна. Продюсеру не подобається, що танцюрист "виставляє на передній план зовнішній бік своєї кисті, на якій наколотий, саме наколотий, а не витатуйований, герб незалежної".

"У мене нині з цим асоціюється тільки бардак, Майдан, Бандера, русофобія, війна і 15 тисяч убитих на Донбасі", – зазначає продюсер.

Сергій Полунін

Сергій Полунін

inosmi.ru

"Навіщо все це потрібно Кості Ернсту, я не знаю. Але чому я маю відчувати телевізійно-вечірній дискомфорт за мої і за наші гроші?", – додав Фрідлянд.

Євген Фрідлянд

Євген Фрідлянд

womanhit.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2" Олена Водонаєва розкритикувала послання президента Росії Володимира Путіна.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анна Міхно
Особи
Сергій Полунін Віра Брежнєва
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
42
28
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
еще один упоротый. только теперь со стороны россии)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги