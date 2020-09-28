Асмус запідозрили в романі з 69-річним режисером

Російську актрису Христину Асмус, яка розлучається зі своїм чоловіком Гаріком Харламовим, запідозрили в романі з 69-річним режисером Олексієм Учителем.

Так, пару бачили місяць тому в ресторані Maritozzo на Патріарших ставках (Москва). Відразу після вечері вони поїхали на одному автомобілі. Такою інформацією поділився Telegram-канал "Курятник".

"Не минуло й пів року після інформації про розлучення актриси з Гаріком Харламовим, як нові стосунки не змусили себе чекати. З'явилася інформація, що Асмус зустрічається з 69-річним режисером Олексієм Учителем. Пару бачили місяць тому в ресторані Maritozzo на Патріарших ставках. Примітно, що після вечері вони поїхали на одному автомобілі", – йдеться в повідомленні.

Олексій Учитель і Христина Асмус. Колаж

Також зазначається, що саме Олексій Учитель умовив Асмус знятися в ролі вебкам моделі в фільмі його учня Філіпа Юр'єва "Китобій".

69-річний Олексій Учитель – відомий радянський і російський продюсер та режисер. Він відомий за фільмами "Щоденник його дружини", "Прогулянка", "Космос як передчуття" та безлічі інших картин. Олексій Учитель офіційно одружений з Кірою Саксаганською, а також має двох доньок від актриси Юлії Пересільд.

Telegram-канал "Курятник"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2020 стало відомо, що Гарік Харламов та Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене та обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія. Згодом Харламов висміяв чутки своїх знайомих про те, що причиною його розлучення з Христиною Асмус став складний характер і алкоголізм.

Подружжя домовилося, що їхня шестирічна донька Настя залишиться з матір'ю. А що стосується поділу майна і аліментів – Харламов і Асмус будуть вирішувати це питання через суд.