Асмус розлютила мережу дивним танцем у купальнику

Анна Міхно люди 10:49, 8.05.2020

Російська актриса Христина Асмус викликала бурхливі обговорення в мережі новим відео, на якому показала дивний танець у купальнику.

Відповідний ролик знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Христина Асмус
Instagram @asmuskristina

У кадрі Христина в купальнику й білій шубі танцює на камеру. Крім того, на відео помітний животик. Таким чином актриса анонсувала нову серію серіалу, в якому грає вагітну.

Проте поведінку Асмус не оцінили користувачі. У коментарях ролик розкритикувало багато шанувальників.

"Але ж нормальною була. Відписуюся від цієї шизофренії", "А куди поділася скромна Асмус?", "Куди котяться люди", "Ненормальна", – писали підписники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус зізналася, що після нового інтерв'ю зіткнулася з жорсткою критикою в мережі.

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