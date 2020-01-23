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23 січня • оновлено в 18:24
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"Текст" втілився у моєму житті ": Асмус поскаржилася, що стала жертвою шахрайки

1.4т
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Російська актриса Христина Асмус розповіла про те, що її серйозно обдурила колишня співробітниця.

Так, за словами зірки, дівчина на ім'я Олена довгий час допомагала їй в робочих справах: відповідала на дзвінки, супроводжувала на заходах, інтерв'ю, зйомках. Але кілька місяців тому їхня співпраця припинилася. І тільки недавно Асмус дізналася, що асистентка продовжувала вести справи від її імені. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

"Пі*дєц, просто пі*дєц! Інших слів немає, вибачте. Протягом декількох років я працювала з дівчинкою, вона була моєю помічницею. Ми багато часу провели разом – заходи, інтерв'ю, реклама, прем'єри, кінофестивалі... вона була вхожа в сім'ю. Але кілька місяців тому ми перестали працювати. Проте найстрашніше я дізналася вчора, причому випадково. Всі ці місяці дівчинка Олена продовжувала спілкуватися і вести рекламні та піар справи від мого імені. Продовжувала бути моїм адміністратором в очах людей, з якими раніше вела діалог", – розповіла Асмус.

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

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Крім того, вона додала, що колишня помічниця відмовлялася від її імені від більшості пропозицій, в тому числі й від рекламних.

"Вона майже щодня плела байки, що на ці заходи я не можу піти, тому що дата вже зайнята... Тут я пов'язана якимось контрактом, тут застудилася, репетиція або я несподівано полетіла. Деяким людям тижнями говорила, що це я така жахливо зайнята і жахливо творча ніяк не дам відповідь. Записувала людям голосові, що ми з нею зараз на зйомках або тільки що розмовляли і я шкодую, що доводиться від чогось відмовлятися. Тримала людей до останнього, обіцяла мої появи, пости і т. д. А я взагалі не знала. Навіть про сотні запитів щодо реклами, які приходили на мене. Мені коли ці скріншоти та голосові прислали, у мене щелепа відпала і не повертається назад. Як так?!" – обурилася актриса.

Христина Асмус

Христина Асмус

Фото: instagram/asmuskristina

В кінці поста Асмус підсумувала, що їй незручно перед організаторами та замовниками, які на неї розраховували і, яких водили за ніс довгий час. І зазначила, що не працює більше ні з якою Оленою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса Христина Асмус поскаржилася в мережі на втому. Вона написала на особистій сторінці в Instagram, що з середини вересня перебуває в режимі – вижити.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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