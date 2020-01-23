"Текст" втілився у моєму житті ": Асмус поскаржилася, що стала жертвою шахрайки

Російська актриса Христина Асмус розповіла про те, що її серйозно обдурила колишня співробітниця.

Так, за словами зірки, дівчина на ім'я Олена довгий час допомагала їй в робочих справах: відповідала на дзвінки, супроводжувала на заходах, інтерв'ю, зйомках. Але кілька місяців тому їхня співпраця припинилася. І тільки недавно Асмус дізналася, що асистентка продовжувала вести справи від її імені. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

"Пі*дєц, просто пі*дєц! Інших слів немає, вибачте. Протягом декількох років я працювала з дівчинкою, вона була моєю помічницею. Ми багато часу провели разом – заходи, інтерв'ю, реклама, прем'єри, кінофестивалі... вона була вхожа в сім'ю. Але кілька місяців тому ми перестали працювати. Проте найстрашніше я дізналася вчора, причому випадково. Всі ці місяці дівчинка Олена продовжувала спілкуватися і вести рекламні та піар справи від мого імені. Продовжувала бути моїм адміністратором в очах людей, з якими раніше вела діалог", – розповіла Асмус.

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Крім того, вона додала, що колишня помічниця відмовлялася від її імені від більшості пропозицій, в тому числі й від рекламних.

"Вона майже щодня плела байки, що на ці заходи я не можу піти, тому що дата вже зайнята... Тут я пов'язана якимось контрактом, тут застудилася, репетиція або я несподівано полетіла. Деяким людям тижнями говорила, що це я така жахливо зайнята і жахливо творча ніяк не дам відповідь. Записувала людям голосові, що ми з нею зараз на зйомках або тільки що розмовляли і я шкодую, що доводиться від чогось відмовлятися. Тримала людей до останнього, обіцяла мої появи, пости і т. д. А я взагалі не знала. Навіть про сотні запитів щодо реклами, які приходили на мене. Мені коли ці скріншоти та голосові прислали, у мене щелепа відпала і не повертається назад. Як так?!" – обурилася актриса.

Христина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

В кінці поста Асмус підсумувала, що їй незручно перед організаторами та замовниками, які на неї розраховували і, яких водили за ніс довгий час. І зазначила, що не працює більше ні з якою Оленою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актриса Христина Асмус поскаржилася в мережі на втому. Вона написала на особистій сторінці в Instagram, що з середини вересня перебуває в режимі – вижити.

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