Російська актриса Христина Асмус зізналася, що після нового інтерв'ю зіткнулася з жорсткою критикою в мережі.

Про це знаменитість розповіла в новому пості на особистій сторінці в Instagram.

Христина Асмус Instagram @asmuskristina

Так, Христина заявила, що після інтерв'ю каналу "PEOPLETALK" на неї посипалися негативні коментарі:

"Після того, як вчора виклали моє інтерв'ю на YouTube, понеслася. І діагнозів купу мені видали, і сукня не так сидить і всілякі компліменти у вигляді анорексичне чмо, страшна, тяжка, шкурасмус, тупа, невротичка, кокаїнова, пи*душка, грохнути, лікуватися треба. Прямо як після "Тексту". У кого що болить... Ідеальні мої, як же ж добре, що ви є! Директ вибухнув від порад і телефонів психологів. Дякую вам за турботу. Я в повному порядку!"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус збентежила шанувальників несподіваною витівкою. Так, зірка сама собі обрізала довгі локони й показала це на камеру.

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