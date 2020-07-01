Асмус пішла від Харламова через його пияцтво та ігроманію, – знайомі пари
Знайомі Христини Асмус і Гаріка Харламова розповіли, чому міг розпастися їхній шлюб. Виявилося, що у 39-річного гумориста складний характер, а також пристрасть до випивки і азартних ігор.
Про це знайомі пари розповіли в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда". За словами організаторки гастролей Наталії Субботіної, в житті Харламов сильно відрізняється від свого телевізійного образу – веселуна з легким характером. Останні кілька років гуморист поводиться інколи неадекватно, випиває. Звідси, як зазначила Суботіна, головна причина його проблем.
"Якщо судити про нього чисто по екранному образу, то він легка людина, балагур. Але в житті з ним дуже непросто. А останні кілька років він чудить, поводиться не завжди адекватно. І багато хто знає, що він випиває. Звідси, напевно, головна причина його проблем... Я дивувалася, що вони прожили разом так довго, вісім років. Можу привітати Христину, що вона нарешті вирішила піти від Харламова, тому що людина він дуже складна, непередбачувана", – заявила Наталія.
Також давня знайома Харламова, музична продюсерка Олеся Сазикіна додала, що Асмус розірвала відносини з Гаріком, переставши терпіти його пияцтво і пристрасть до онлайн-ігор.
"Випити не проти. Травку любив. Він типовий такий представник шоу-бізнесу. До всього іншого Гарік страшний ігроман. Часто літав в Сочі грати в казино, зависав там. Постійно просиджував в онлайн-іграх. Багато грошей на це йшло. Але тут навіть не в грошах справа – мало якусь жінку влаштує, коли чоловік проводить час за іграми", – підсумувала Сазикіна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія.