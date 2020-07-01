Асмус пішла від Харламова через його пияцтво та ігроманію, – знайомі пари

Знайомі Христини Асмус і Гаріка Харламова розповіли, чому міг розпастися їхній шлюб. Виявилося, що у 39-річного гумориста складний характер, а також пристрасть до випивки і азартних ігор.

Про це знайомі пари розповіли в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда". За словами організаторки гастролей Наталії Субботіної, в житті Харламов сильно відрізняється від свого телевізійного образу – веселуна з легким характером. Останні кілька років гуморист поводиться інколи неадекватно, випиває. Звідси, як зазначила Суботіна, головна причина його проблем.

Гарік Харламов і Христина Асмус (Instagram-акаунт Гаріка Харламова)

"Якщо судити про нього чисто по екранному образу, то він легка людина, балагур. Але в житті з ним дуже непросто. А останні кілька років він чудить, поводиться не завжди адекватно. І багато хто знає, що він випиває. Звідси, напевно, головна причина його проблем... Я дивувалася, що вони прожили разом так довго, вісім років. Можу привітати Христину, що вона нарешті вирішила піти від Харламова, тому що людина він дуже складна, непередбачувана", – заявила Наталія.

Також давня знайома Харламова, музична продюсерка Олеся Сазикіна додала, що Асмус розірвала відносини з Гаріком, переставши терпіти його пияцтво і пристрасть до онлайн-ігор.

Христина Асмус і Гарік Харламов (Instagram-акаунт Христини Асмус)

"Випити не проти. Травку любив. Він типовий такий представник шоу-бізнесу. До всього іншого Гарік страшний ігроман. Часто літав в Сочі грати в казино, зависав там. Постійно просиджував в онлайн-іграх. Багато грошей на це йшло. Але тут навіть не в грошах справа – мало якусь жінку влаштує, коли чоловік проводить час за іграми", – підсумувала Сазикіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 червня стало відомо, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються після 8 років шлюбу. Подружжя зазначило, що це зважене й обопільне рішення. У пари є спільна 6-річна донька Анастасія.