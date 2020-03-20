Асмус пікантно оголилася на камеру: гаряче фото

Російська актриса Христина Асмус поділилася відвертою фотографією, на якій позує оголеною.

Пікантне фото з'явилося на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Христина Асмус Instagram @asmuskristina

Так, на знімку Асмус сфотографована в широких джинсах. При цьому, голі груди Христина прикрила рукою. Незважаючи на те, що на фотографії артистка позує зі спини, кадр все одно викликав бурхливу реакцію у її підписників.

Зокрема, шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду знаменитості та засипали її компліментами.

"Яка красуня", "Просто бомба", "Дуже красива", "Виглядаєш просто шикарно", "Найчарівніша актриса Росії", – захоплювалися в коментарях користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус нарвалася на критику в мережі через серію дивних знімків.

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