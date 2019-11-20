Асмус, Михалкова, Ходченкова: які російські зірки оголилися в кіно

Донька Микити Михалкова, актриса Анна Михалкова роздяглася в новому фільмі "Давай розлучимося!", де зіграла головну роль.

А відео скандальної постільної сцени з Христиною Асмус із фільму "Текст" навіть порівняли з порно. OBOZREVATEL підготував топ-5 актрис із Росії, які не бояться еротичних сцен (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця – 18+).

Пауліна Андрєєва

Пауліна Андрєєва instagram.com/_paulina_andreeva_

Випускниця Школи-студії МХАТ Пауліна Андрєєва прославилася після своєї роботи в російському еротичному трилері "Саранча". Крім детективної лінії, фільм відзначився безліччю чуттєвих сцен, знятих у партнерстві з Петром Федоровим. Після прем'єри фільму "Саранча" в пресі ім'я актриси не раз супроводжувалося словом "феномен". Чоловік актриси – продюсер, режисер і актор Федір Бондарчук.

Відео призначене тільки для осіб, які досягли 18 років.

Світлана Ходченкова

instagram.com/svetlana_khodchenkova

Світлана Ходченкова у віці 19 років дебютувала у фільмі "Благословіть жінку", який миттєво зробив її зіркою. Причому фільм починається з досить відвертої сцени – купання головної героїні в оголеному вигляді. З часів першої ролі Ходченкової пройшло вже більше 15 років, актриса зараз виглядає помітно стрункішою і є однією з ікон сучасного кінематографу Росії.

Світлана Ходченкова у фільмі "Благословіть жінку"

Єлизавета Боярська

instagram.com/lizavetabo

У мелодрамі "Ви не залишите мене" (2006) тоді 21-річна донька Михайла Боярського Єлизавета Боярська продемонструвала справжній професіоналізм. Незважаючи на юний вік і спільні зйомки з батьком, Єлизавета Боярська майстерно передала характер своєї героїні Вєрочки, не побоявшись еротичної сцени з екранним чоловіком Олександром Балуєвим.

Кадр із фільму "Ви не залишите мене"

Христина Асмус

instagram.com/asmuskristina

Нещодавно в мережі з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з російською актрисою Христиною Асмус із фільму "Текст". Вона вийшла настільки відвертою, провокаційною і реалістичною, що користувачі встигли порівняти її з порно. "Якщо мене запитають, чи дивилася я порно, то я відповім, що мої підписники теж... Скільки заплатили Асмус?" – прокоментували ролик.

Відео призначене тільки для осіб, які досягли 18 років.

При цьому чоловік Асмус російський комік Гарік Харламов заявив, що пишається дружиною і не бачить нічого ганебного в цьому. "Це кіно! У фільмі "Текст" немає моєї дружини, там історія зовсім про інших людей. Історія важка і складна. Фільм "Текст" дуже гарна робота. Що я думаю про мою дружину? Я нею пишаюся! Це дуже круте і складне акторське завдання і воно було виконано блискуче!" – вважає Харламов.

Анна Михалкова

instagram.com/anikiti4na

Дочка Микити Михалкова, актриса Анна Михалкова роздяглася в новому фільмі "Давай розлучимося!", де зіграла головну роль. Вона вперше продемонструвала своє тіло в білизні. За сюжетом її героїня забула вдягти купальник у басейні, коли відволіклася на терміновий дзвінок із лікарні, де працює акушером-гінекологом.

Кадр із фільму "Давай розлучимося!"

"Першою думкою при читанні сценарію було відмовитися. Спочатку ти починаєш уявляти, як це буде зніматися, може, це можна зробити делікатніше. А потім я подумала, що я в принципі вже в такому віці, що можу собі дозволити десь роздягнутися. Адже далі буде тільки гірше, тому треба хоча б це зафіксувати", – розповіла актриса в інтерв'ю "Кіно в деталях".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди дружини коміка Гарика Харламова актриси Христини Асмус. Так, Собчак заявила, що її шоу втратило перегляди через те, що там були кадри з фільму "Текст", в якому знялася Асмус.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся