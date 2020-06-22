Асмус і Харламов розлучаються: зірки пояснили своє рішення

Єва Романова Люди 17:22, 22.06.2020 Оновлено: 17:28, 22.06.2020

Російська актриса Христина Асмус і комік Гарік Харламов повідомили про розлучення через 8 років шлюбу.

За словами артистів, це не було раптове рішення – вони прийшли до цього свідомо і поступово. Про це зірки написали на особистих сторінках в Instagram.

"Вісім років в шлюбі. Довела мужика... Вибачте, не втрималася. На жаль, ми теж в тренді. Ми розлучаємося з Гаріком Харламовим. Це не хайп", – написала Асмус.

Асмус і Харламов розлучаються
Instagram Христини Асмус

Вона також додала, що вони прийняли і сформулювали це рішення давно і спільно. Про розлучення пара заговорила близько року тому.

"Я хочу відразу прояснити ситуацію. Що ні фільм "Текст", ні самоізоляція, ні хтось третій в цьому не винен. Це рішення не спонтанне. Ми розлучаємося без бруду, з великою повагою один до одного. І я зараз переповнена вдячністю і великою людською любов'ю. У будь-якому випадку це болісний процес і я прошу вас віднестися з розумінням до нашого рішення", – додала актриса.

Instagram Христини Асмус

Харламов, в свою чергу, зазначив, що це були прекрасні вісім років спільного життя і вони з Христиною спробують зберегти дружні стосунки заради їхньої спільної 6-річної дочки Анастасії.

Харламов повідомив про розлучення з Асмус
Instagram Гаріка Харламова

"Вісім років тому у нас почалися стосунки... Хороша цифра 8. Знак безкінечності. Але на Землі немає нічого нескінченного. І ми, на жаль, не виняток. Наш шлях з Христиною не закінчується, а переходить в іншу стадію. В якій, я сподіваюся, завжди буде місце дружбі і повазі. Так, ми розлучаємося. Але ми безумовно залишаємося люблячими батьками прекрасної дочки", – висловився комік.

Instagram Гаріка Харламова

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що російська співачка Поліна Гагаріна офіційно розлучилася зі своїм чоловіком, фотографом Дмитром Ісхаковим.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Зеленський висловився про мир із Росією та довіру до Путіна

Посилення карантину з 22 червня: що чекає на українців

На Харківщині попрощалися з убитим снайпером бійцем ЗСУ. Фото

Американський Майдан крізь путінські окуляри

Стало відомо про смерть майора ЗСУ, який пройшов Іловайський котел. Фото героя