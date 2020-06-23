Асмус і Харламов розлучаються: як поділять майно

Стало відомо, як російські актори Гарік Харламов і Христина Асмус поділять спільне майно після розлучення.

Так, серед основного спільно нажитого майна – велика квартира в центрі Москви і заміський будинок, повідомила "Комсомольська правда".

За словами джерела, близького до сім'ї Харламова і Асмус, пара розлучається спокійно і з повагою один до одного. Взаємно вони прийняли рішення, що Христина разом з дочкою Анастасією будуть жити в заміському будинку родини.

Харламов і Асмус з донькою Настею Фото: HELLO! Russia

Гарік Харламов переїде в квартиру в центрі Москви на проспекті Миру, яку придбав в 2014 році в іпотеку. Наразі квартира знаходиться повністю у власності Харламова – кредит він виплатив у 2015 році. Нібито комік виграв в казино велику суму, що допомогло йому виплатити іпотеку достроково. Як Харламов буде платити аліменти на 6-річну дочку Настю – поки невідомо.

Крім того, адвокат Асмус Анатолій Кучерена заявив, що не знає точної причини розлучення, але припустив, що, можливо, між артистами є "якась несумісність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що Гарік Харламов і Христина Асмус розлучаються стало відомо 22 червня. Їх знайомі заявили, що останній рік в сім'ї часто відбувалися сварки, а почалося все з ремонту в будинку. Це, ймовірно, і могло стати причиною розриву.