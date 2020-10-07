Асія Ахат вперше розповіла про смерть сестри. Відео

Відома українська скрипалька та співачка Асія Ахат розповіла, що її рідна сестра Галина розбилася в автокатастрофі.

Таке зізнання 55-річна знаменитість зробила в інтерв'ю для програми "ЖВЛ". За словами Асії, трагедія сталася багато років тому, проте раніше вона не наважувалася про це розповідати (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Це було багато років тому. Сестра була молодша на шість років. Був дощ. За кермом сидів недосвідчений хлопець. Машину занесло в кювет, вони перекинулися. Всі залишилися живі, крім Галі. Я раніше ніколи про це не розповідала", – поділилася артистка.

Асія Ахат (справжнє ім'я – Інеса Данилова) народилася у 1965 році в Києві. Вона почала займатися музикою з п'яти років. Після закінчення Національної музичної академії по класу скрипки стажувалася в Музичній академії в Ніцці. Як солістка Національної філармонії України й перша скрипка струнного жіночого квартету Capris Plus щорічно давала гастролі в Європі. Також у 2002 році Асія почала співочу кар'єру, підписала контракт зі звукозаписною компанією "Universal Ukrainian Records".

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