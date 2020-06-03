Асії Ахат – 55: куди зникла і як зараз виглядає українська зірка

Крістіна Долматова люди 05:00, 3.06.2020

Відома українська скрипалька та співачка Асія Ахат в середу, 3 червня, відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 55 років. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим зараз займається зірка і як вона виглядає.

Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia

Асія Ахат народилася 3 червня 1965 року в Києві. Вона закінчила Національну Музичну Академію по класу скрипки. Також пройшла стажування в Музичній Академії в Ніцці й виступала в найкращих концертних залах Німеччини, Франції, Італії та інших європейських країн.

Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia
Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia
Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia

У 1999 році вийшов дебютний альбом скрипальки Homo Novus, який складається з інструментальної музики в сучасному стилі.

Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia
Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia

У 2002 році Асія почала співочу кар'єру, підписала контракт зі звукозаписною компанією "Universal Ukrainian Records" і випустила альбом "Тоби, Анаис". Потім вона тішила шанувальників такими альбомами, як "Шоколад", "Душа болела","Горячий поцелуй", "Мне это нравится", "Я лучшая" і "Ангелы не курят".

Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia
Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia

Співачка і скрипалька також регулярно брала участь в рекламах престижних брендів одягу. А у 2010 році вона отримала приз в номінації "Найстильніша співачка року" за версією L'Officiel Awards.

Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia
Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia

Зараз Асія Ахат продовжує кар'єру скрипальки, а також активно веде свій блог в Instagram. Вона часто публікує відверті фото, на яких демонструє переваги своєї фігури.

Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia
Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia
Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia
Асія Ахат
Фото: instagram/ahhattassia

Раніше OBOZREVATEL розповідав, куди пропав і як зараз виглядає 71-річний Валерій Леонтьєв.

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