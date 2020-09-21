Арзуманян розповів про втрату дітей на "Танцях з зірками" і довів фанатів до сліз

Український актор Арам Арзуманян під час четвертого ефіру "Танців з зірками" розповів про втрату дітей і торкнув за душу багатьох глядачів.

Артист зізнався, що йому довелося "пройти через пекло", адже вони з дружиною дуже мріяли про спадкоємців, але у неї тричі траплялася завмерла вагітність. Арзуманян також додав, що попри труднощі, з якими довелося зіткнутися, кохана все ж "подарувала" йому у 2016 році доньку. Ця подія стала доленосною у житті актора (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Моє життя змінив 2016 рік, коли у вересні у мене народилася донька. Коли вперше її побачив – заплакав від щастя. У нас довго не виходили дітки, три рази невідомий діагноз – плід завмирає. У нас коли другий був, ці слова: "Хочете поховати?". Якщо пекло таке, то я нікому не бажаю такого пережити", – поділився зі сльозами на очах актор.

Арам також зізнався, що всіляко підтримував дружину в складний для них обох період життя, хоча у нього у самого іноді опускалися руки. Він зазначив, що своїм танцем на шоу хотів показати: потрібно триматися один за одного в шлюбі, а також ніколи не впадати у відчай та не здаватися.

"Я думав тільки про дружину. Вона плакала, казала, що ніколи не зможе народити. Я намагався показати їй, що я її чоловік і зроблю її щасливою. У неї буде дитина, і не одна. А сам закривався у ванній, поки її вдома не було, і плакав... Потім у нас народилася донька, тепер у мене є ще й син... Хочу всім людям показати своїм танцем: не потрібно впадати у відчай, не потрібно опускати руки, не кидайте один одного. Тільки тримаючись разом – ви зможете всіх перемогти", – підсумував Арам.

"Нехай у всіх будуть щасливі сім'ї", "Я плачу! Скільки Араму труднощів довелося пережити. Але добре, що зараз є дітки. Будьте здоровими і найщасливішими – вся ваша сім'я", – написали користувачі соцмережі.

Нагадаємо, що четвертий ефір шоу "Танці з зірками" був присвячений доленосним подіям, які змінили життя зіркових учасників. Арам Арзуманян та його партнерка Тоня Руденко виконали на паркеті зворушливий фокстрот. Артисти вразили своїм виступом суддів, про що свідчать оцінки: Чапкіс – 9, Нікітюк – 10, Кухар – 9, Яма – 8. Разом пара отримала 36 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час четвертого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" ексучасниця "ВІА Гри" Санта Дімопулос та її партнер Макс Леонов продемонстрували чуттєвий контемп. Своїм виступом пара змусила суддю проєкту Катерину Кухар плакати.