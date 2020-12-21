Арзамасова вийшла заміж за Авербуха: чоловік старший за неї на 22 роки

25-річна російська актриса, зірка серіалу "Татусеві дочки" Єлизавета Арзамасова вийшла заміж за 47-річного фігуриста Іллю Авербуха.

Пара уклала шлюб в таємниці від шанувальників – інформація про майбутнє весілля не афішувалася. Відео з церемонії вони поділилися на особистих сторінках в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Маршрут побудовано!" – однаково підписали ролики молодята в соціальній мережі.

Ліза Арзамасова та Ілля Авербух одружилися. Скриншот відео

Судячи з відео, церемонія пройшла без гостей. Для заходу Арзамасова обрала сукню ніжно-блакитного відтінку.

Коли саме пара одружилася – невідомо. Також вони не повідомили, чи будуть з часом влаштовувати пишне святкування.

Арзамасова і Авербух одружилися. Скриншот відео

Відзначимо, про роман 25-річної Єлизавети Арзамасова з відомим фігуристом Іллею Авербухом стало відомо в липні 2020 року. До цього вони приховували свої стосунки від публіки. Пара познайомилася ще в 2010 році, під час зйомок шоу "Лід і полум'я". Авербух був продюсером проєкту і тренером, Арзамасова була однією з учасниць.

Для актриси шлюб з фігуристом став першим, Авербух – одружився вдруге. Він також виховує 16-річного сина Мартна від першого шлюбу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новина про роман Єлизавети Арзамасової та Іллі Авербуха викликала ажіотаж в мережі. Актрису розкритикували багато шанувальників через вік її обранця – він старший за неї на 22 роки.

Через кілька місяців після того, як з'явилася перша інформація про стосунки артистки і фігуриста, пара вирішила припинити приховувати свої почуття – вони офіційно підтвердили свій роман на російському "Первом канале".