Артур Пирожков вражений напівоголеним фото "божевільної" Насті Каменських

Українська співачка Настя Каменських продемонструвала фотографію в нижній білизні, заявивши про те, що ожеволіє від шопінгу.

У своєму Instagram-акаунті вона постала перед публікою в напівоголеному вигляді в роздягальні і залишила підпис до публікації англійською мовою.

"Я трохи божеволію від шопінгу. А ви?" – поцікавилася Каменських.

Артист Рева в коментарі написав, що фото "вогонь" і відправив їй цікавий смайлик.

Як повідомлялося раніше, співачка NK показала фотознімок свого обличчя зблизька, чим неабияк здивувала своїх передплатників.

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