В Україну не пустили нових зірок-кримнашистів: названі ймовірні імена

Чотирьом російським артистам, які прибули в аеропорт Запоріжжя з польської Варшави, відмовили у в'їзді в Україну.

Про це в неділю, 19 січня, повідомила пресслужба Держприкордонслужби України. Конкретні імена росіян ДПСУ не називає, однак, як сказано на сайті Musin.zp, у цей день у Запоріжжі мав відбутися спектакль "Ідея Фікс".

У ньому в головних ролях повинні були зіграти росіяни Марат Башаров, Лариса Удовиченко та Сергій Колесников.

Артистам постановки "Ідея Фікс" заборонили в'їзд Колаж

Афіша вистави Скріншот сайту Musin.zp

Афіша вистави Скріншот сайту Musin.zp

Зазначимо: українські правоохоронці встановили, що один з артистів незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Криму. Йому заборонили відвідувати Україну й поставили відповідну відмітку в паспорті.

Ще трьох акторів не пустили, оскільки вони, як заявляється, не змогли пояснити мету перебування в країні.

Додамо, що Марат Башаров із вересня 2017 року перебуває в базі даних волонтерського сайту "Миротворець". При цьому ЗМІ повідомляли, що він у результаті відмовився приїжджати в Україну.

Башаров на "Миротворці" Скріншот

За даними "Української правди", в країну через кримські гастролі не потрапив актор Сергій Колесников, а мету свого візиту не змогли пояснити Лариса Удовиченко, Андрій Бутін та їх супроводжуючий.

Спектакль скасували Скріншот

Кадр з "Ідеї фікс" Vip Kassa

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російській блогерці Олександрі Митрошиній заборонили в'їзд в Україну на три роки.

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