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19 січня • оновлено в 19:57
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В Україну не пустили нових зірок-кримнашистів: названі ймовірні імена

8.3т
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Чотирьом російським артистам, які прибули в аеропорт Запоріжжя з польської Варшави, відмовили у в'їзді в Україну.

Про це в неділю, 19 січня, повідомила пресслужба Держприкордонслужби України. Конкретні імена росіян ДПСУ не називає, однак, як сказано на сайті Musin.zp, у цей день у Запоріжжі мав відбутися спектакль "Ідея Фікс".

У ньому в головних ролях повинні були зіграти росіяни Марат Башаров, Лариса Удовиченко та Сергій Колесников.

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Артистам постановки "Ідея Фікс" заборонили в'їзд

Артистам постановки "Ідея Фікс" заборонили в'їзд

Колаж

Афіша вистави

Афіша вистави

Скріншот сайту Musin.zp

Афіша вистави

Афіша вистави

Скріншот сайту Musin.zp

Зазначимо: українські правоохоронці встановили, що один з артистів незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Криму. Йому заборонили відвідувати Україну й поставили відповідну відмітку в паспорті.

Ще трьох акторів не пустили, оскільки вони, як заявляється, не змогли пояснити мету перебування в країні.

Додамо, що Марат Башаров із вересня 2017 року перебуває в базі даних волонтерського сайту "Миротворець". При цьому ЗМІ повідомляли, що він у результаті відмовився приїжджати в Україну.

Башаров на "Миротворці"

Башаров на "Миротворці"

Скріншот

За даними "Української правди", в країну через кримські гастролі не потрапив актор Сергій Колесников, а мету свого візиту не змогли пояснити Лариса Удовиченко, Андрій Бутін та їх супроводжуючий.

Спектакль скасували

Спектакль скасували

Скріншот

Кадр з "Ідеї фікс"

Кадр з "Ідеї фікс"

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російській блогерці Олександрі Митрошиній заборонили в'їзд в Україну на три роки.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Марат Башаров
Місце
Україна Запоріжжя
Теги
сайт Миротворець фотографии заборонили в'їзд
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Аносов Александр
Аносов Александр
какие то не известные чмошники, кто еще в руину поедет?
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Риббентроп Молотов
Риббентроп Молотов
Аносов Александр, это твои сородичи, неизвестные чмошники)). Не знаю поедут ли они в руину, но к нам в Украину лезут, приходится их дустом...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинцы приезжающие на поезде Львов-Москва в Блистательную Столицу России, выходят на Киевском вокзале, проходят на набережную имени Тараса Шевченко,проходят мимо гостиницы Украина,где стоит памятник Тарасу Шевченко,потом проходят Киевский сквер и выходят на площадь Европы. Ну вот вы дорогие украинцы вы и в Европе... потом со станции метро Киевская вони едут куды хочут...)))
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Риббентроп Молотов
Риббентроп Молотов
Zhikharev Dmitry, сам дурак... Типичный ответ олигофрена. Это росия там все такие
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Риббентроп Молотов, не обязательно было здесь писать, шо ты тепил, это и так все знают...
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
И Манька-облигация обосралась?
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