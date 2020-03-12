Артисти масово скасовують концерти через коронавірус: чого чекати українцям

У зв'язку з поширенням короновірусу багато артистів почали скасовувати свої концерти. Так, зірвалося шоу Мадонни в Парижі, Майлі Сайрус не виступить в Австралії, а один з найбільших в світі фестивалів перенесли на кілька місяців.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, які концерти скасували, а які опинилися під загрозою зриву через вірус.

Майлі Сайрус

Американська співачка Майлі Сайрус скасувала виступ у Мельбурні на благодійному концерті, присвяченому підтримці і ліквідації наслідків нищівних пожеж.

"Відповідно до рекомендацій місцевих, державних, федеральних і міжнародних органів влади, знизити потенційні ризики для здоров'я у відповідь на недавню глобальну кризу в галузі охорони здоров'я, ми відмовляємося від нашої поїздки в Австралію для участі в шоу. Я дуже розчарована, але повинна робити те , що правильно для захисту здоров'я і безпеки моєї команди", – поділилася Майлі.

Pearl Jam

Американський рок-гурт Pearl Jam скасував концерти в США і Канаді.

"Оскільки ми не маємо прикладів того, що національна система охорони здоров'я США може з усім цим впоратися, у нас немає причин вірити, що ситуація буде під контролем через кілька тижнів", – повідомили артисти.

Мадонна

У Парижі скасували заплановані на 10 і 11 березня концерти американської співачки Мадонни через заходи, введені проти поширення коронавірусу. Про це повідомили організатори шоу.

Coachella

Один з найбільших в світі фестивалів музики і мистецтв "Коачелла" не відбудеться в запланований час через коронавірус. Зазначається, що фестиваль перенесуть з квітня на жовтень.

Sons of Apollo

За день до концерту в Києві скасував турне по Європі, Україні і Росії рок-гурт Sons of Apollo.

"В абсолютному розпачі змушені повідомити, що немає іншого вибору, окрім як зупинити наш тур. Епідемія коронавірусу дійшла до такої межі, що уряд вирішив закрити концертні майданчики, обмежити проведення заходів та напрямки перельотів, і ми не маємо жодних гарантій для нас і наших промоутерів , що шоу відбудуться", - йдеться на їх офіційній сторінці в Facebook.

Українські артисти теж не залишилися осторонь: деякі вже скасували свої шоу через введення карантину в Укріане. Так, гурт Kazka вже заявив про те, що не хоче ризикувати здоров'ям учасників своєї команди.

"Таке рішення було прийнято нашою командою насамперед з турботою про здоров'я глядачів і учасників колективу і за рекомендацією МОЗ України щодо організації та відвідування заходів масового збору людей. Інформація щодо нових дат буде оновлюватися на нашому офіційному сайті", - повідомила KAZKA.

У зв'язку з карантином переніс виступ і співак Олександр Пономарьов.

Як писав OBOZREVATEL:

У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

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