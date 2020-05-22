Арсенію Яценюку – 46: як змінювався імідж колишнього прем'єра

Український політик, колишній прем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у п'ятницю, 22 травня, відзначає свій день народження.

Яценюк є однією з найяскравіших фігур українського політикуму. Разом з державними постами, які він займав у різний час, змінювалася й зовнішність Яценюка. У день народження експрем'єра OBOZREVATEL пропонує простежити, як з роками змінювався його імідж.

Арсеній Яценюк у молодості і в 2020 році колаж

Арсеній Яценюк народився 22 травня 1974 року в місті Чернівці. Батько Арсенія, Петро Яценюк, був викладачем історії Чернівецького університету, мама, Марія Яценюк – викладачка французької мови.

У 1991 році Яценюк закінчив англомовну школу зі срібною медаллю, в 1996 році – факультет правознавства Чернівецького національного університету. Диплом майбутній політик захищав іноземною мовою.

Арсеній Яценюк у дитинстві nv.ua

Арсеній Яценюк у молодості bukpravda.cv.ua

Крім того, 2001 року Яценюк закінчив факультет "облік і аудит" Київського національного торговельно-економічного університету.

Кар'єру політика Арсеній Яценюк розпочав у тому ж 2001 році, коли він очолив міністерство економіки Автономної Республіки Крим. Але вже за два роки кар'єрний ріст молодого Яценюка стрімко пішов угору, і він переїхав до Києва, ставши першим заступником тодішнього глави Національного Банку України Сергія Тігіпка.

Арсеній Яценюк та Віктор Янукович varianty.lviv.ua

Арсеній Яценюк у 2008 році Reuters

Арсеній Яценюк у 2012 році Reuters

20 вересня 2006 президент України Ющенко призначив Яценюка першим заступником глави Секретаріату президента України – представником президента України в Кабінеті Міністрів України.

Арсеній Яценюк і Барак Обама, 2014 рік wikipedia.org

У 2013 році Арсеній Яценюк активно брав участь у подіях на Майдані. У 2014 році став прем'єр-міністром України, а через два роки пішов у відставку.

Арсеній Яценюк на Майдані wikipedia.org

Арсеній Яценюк з дружиною в 2015 році facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Арсеній Яценюк у 2016 році Reuters

Арсеній Яценюк у 2018 році facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Арсеній Яценюк у 2020 році Reuters

Арсеній Яценюк зараз Reuters

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