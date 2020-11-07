Арсен Мірзоян: я врешті-решт товар, мене купують, як міцний алкоголь на свято. Інтерв’ю

Арсен Мірзоян учасник багатьох музичних фестивалей, його пісні очолюють хіт-паради, а музика надихає на романтичні почуття.

В ексклюзивному інтерв’ю для OBOZREVATEL, співак розповів, чим займався на карантині, чи запрошують його на побачення прихильниці, про своє ставлення до артистів у політиці та чому хтось намагається поділити Україну на схід і захід.

– Як карантин вплинув на вас у творчому плані?

– Карантин і гастрольний спокій спонукав засісти в студії і з головою пірнути у творчість. Як результат – уже в роботі новий альбом, сингли з якого наша команда почала презентувати цієї осені. Реліз альбому запланований на осінь 2021, це буде шостий альбом і десята річниця проєкту Арсен Мірзоян.

– Під час карантину багатьом сімейним парам не вдавалося уникнути сварок, у когось дійшло навіть до розлучення. Як ви справлялися, враховуючи, що у вас досить велика родина?

– Щодо цього у нас в родині все навпаки. Ми більше часу проводили разом, чого нам не вистачало через щільні гастрольні графіки. Ніна (молодша дочка Арсена Мірзояна і Тоні Матвієнко, – Ред.), навіть забула про дитячий садок. Ми багато подорожували Україною і насолоджувалися довгоочікуваною весною.

Арсен Мірзоян із дружиною Тонею Матвієнко і донькою Ніною Пресслужба Арсена Мірзояна

Теща Арсена Мірзояна Ніна Митрофанівна Матвієнко з онукою Ніною Пресслужба Арсена Мірзояна

– Який ви батько, багато часу проводите з дітьми? Є в родині якісь суто ваші обов’язки?

– Мої обов’язки – суто чоловічі, не більше і не менше. А щодо того, скільки часу я проводжу з дітьми – стараюся максимально. Я не еталон батька, проте хочу бачити, як дорослішає моя донька щодня. Тому беру її з собою майже завжди, на будь-які зустрічі та заходи. Так само зі мною зростав і мій старший син Влад (син від першого шлюбу, – Ред.). Музичні тури, якісь цікаві подорожі (наприклад, Ліван, Бангладеш) – брав його із собою. Зараз я намагаюся використовувати канікули, ми збираємо з Тонею всіх дітей і подорожуємо світом. В умовах пандемії подорожуємо Україною.

Арсен Мірзоян із донькою Ніною на концерті Пресслужба Арсена Мірзояна

– Прихильниці вас запрошують на побачення? Як на це реагує дружина?

– Мене ніколи не запрошували прихильниці на побачення, Тоня в це не вірить, але якщо таке питання ще на часі і ви мені його поставили, значить десь, щось не стикується, треба розібратися мені у власному амплуа (сміється).

– Останнім часом зірки все більше пропагують здоровий спосіб життя, дотримуються здорового харчування, діляться порадами та рецептами. Ви підтримуєте цей рух?

– Я не підтримую цей рух. Я займаюся спортом, слідкую за тим, що я їм, але це більше активний (спортивний) спосіб, ніж здоровий. Я не нехтую своїм здоров'ям, але фанатизма в тому нема. Я вважаю, що на сьогодні здоровий спосіб життя –метафора, досвід говорить про інші цінності і завжди є винятки: може через декілька років моя риторика зміниться.

Арсен Мірзоян Пресслужба Арсена Мірзояна

– Правила створені, щоб їх порушувати, чи ви з цим згодні? У чому ви іноді даєте собі послаблення?

– Правила існують для того, щоб їх не порушувати – я б так сказав. Правила регулюють відносини ситуації та індивідума. Але існують варіанти, коли ситуація не потребує дотримання правил, це той виняток, коли ти і сам знаєш, як діяти у конкретній ситуації. Наприклад, червоне світло світлофора на перехресті, але в цьому місті єдина автівка твоя. Правила – це суддя, свій вирок кожен знає сам, погоджуючись їх порушити, кожен приймає цей вирок. Як у Пелевіна: тіло щось там робить, а душа мотає строк (цитата не точна – адаптував до розмови).

– У яких містах України найвдячніший слухач на вашу думку? Куди вас запрошують найчастіше?

– У мене однакові стосунки зі слухачем у будь-якому закуточку України. Я врешті-решт товар, мене купують, як міцний алкоголь на свято, я персональний салат олів'є, холодець і оселедець під шубою!

Концерт Арсена Мірзояна Пресслужба Арсена Мірзояна

– Чому, на вашу думку, схід України не розуміє захід? Хто в цьому винен?

– Питання насправді звучить так: чому люди не розуміють людей? Якщо ставити його саме так, тоді буде легше розумітися. Чому хтось вже поділив людей на схід і захід? Невже існують кордони між заходом і сходом, чи може хтось їх вигадав задля політики? Коли зникнуть ці поняття взагалі, тоді зникне полеміка. У світі існує поняття "свій-чужий". Усе. Тому, коли хтось говорить: Схід – Захід, він вже підсвідомо застосовує "свій-чужий". Довбана дитяча листівка із завданням – знайди десять відмінностей! І серед тисячі схожостей ми вперто шукаємо ту різницю! Освіта – головна цеглина цитаделі на ім’я держава! Мистецтво – її обличчя!

– Як ви ставитеся до артистів, які пішли в політику?

– Артисти в політиці – це погана тенденція, кожен має займатися своєю справою. Артист може написати Марсельєзу, артист може навіть в протестному вигляді писати кон’юнктуру і популіські закидони, але це все в піснях. А в наші часи зі сцени артисти дозволяють собі такі висловлювання – страх бере. У піснях ледве можна розчути поезію, проте, як красномовно між піснями заливають. Цитуючи Аль Капоне: куля багато міняє в голові, навіть коли прилітає в дупу. Мені здається, наші артисти не знають цей вислів.

– Що ви цікавого готуєте для своїх шанувальників, чого чекати найближчим часом?

– Готуємо сингли з нового альбому. Поки їх буде два. "Намалюю зиму" і "Штучні сонця". Незабаром вийде і відеоробота на один із синглів.