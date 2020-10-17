Архівне фото Єлизавети II з Єльциним повеселило мережу

Архівний знімок Єлизавети II, який був зроблений 1994 року під час відвідування Кремля, повеселив мережу.

Користувачів мережі порадувало фото, на якому перший президент Росії Борис Єльцин нібито заграє до королеви Великої Британії Єлизавети II.

Випадкове фото настільки розбурхало мережу, що користувачі навіть припустили, нібито саме цей інцидент став причиною єдиного візиту у Росію королеви.

"Королева, розумієш": 26 років тому почався перший і останній візит Єлизавети II в Росію", – підписав архівний знімок Telegram-канал Пул №3.

До слова, саме тоді, між Єльциним і Єлизаветою II мало не трапився скандал. Під час зустрічі перший президент Росії вирішив вчинити як джентльмен і потягнувся до королеви, щоб допомогти їй зняти пальто. Як відомо, королівський протокол забороняє доторкатися монарха, але з якихось причин Єльцин про це забув. Сама ж Єлизавета II не розгубилася і проявила чудеса спритності, елегантно ухилившись від руки президента.

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