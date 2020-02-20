"Арешт забезпечений": Антонов різко висловився про пісні Лободи і Бузової

Радянський і російський композитор і співак Юрій Антонов висловився про творчість сучасних артистів, зокрема про пісні Світлани Лободи і Ольги Бузової.

Так, як передає Teleprogramma.pro, у програмі "Доля людини" на каналі "Росія-1" ведучий Борис Корчевников показав артисту кілька кліпів відомих виконавців.

Юрій Антонов КП

Подивившись відео, Антонов зізнався:

"Громити я їхню творчість, звичайно, не буду. Але зовсім не тому, що у мене м'який характер. Час зараз просто інший. У СРСР заарештували б на 15 діб. Арешт був би забезпечений за такі пісні".

Світлана Лобода МК

Крім того, композитор заявив, що Лобода і Бузова співають для свого покоління. Однак, за словами Антонова, сучасні пісні не запам'ятовуються, тому що їх занадто багато.

"Моє покоління писало пісні, які звучать і користуються успіхом і через 40 і 50 років. Ось у чому основна різниця", – додав артист.

Ольга Бузова rg.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зі співачкою Ольгою Бузової на концерті в Калузі (РФ) стався конфуз. Під час свого виступу зірка вирішила впасти зі сцени в натовп шанувальників, але ніхто її не спіймав – всі просто сміялися.

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