Apple Music показав рейтинг найпопулярніших пісень: 12 з них – українських виконавців

Платформа Apple Music оприлюднила список 100 найпопулярніших пісень, які українці слухали в 2020 році. Частина з них – це треки зарубіжних виконавців.

Але в переліку є українські хіти, які популярні і на сьогоднішній день. Про це стало відомо на офіційному сайті платформи.

Так, перше місце в рейтингу зайняв The Weeknd з піснею "Blinding Lights". На другому місці опинилася Tones and I – "Dance Monkey", а на третьому – The Limba&Andro – "Х.O".

Відзначимо, що також у списку опинилися українські виконавці – Artik&Asti, Світлана Лобода, NK, "Время и Стекло", "Корупція", MONATIK, Олег Кензов і Міша Марвін.

Пісні, які потрапили в першу десятку найпопулярніших композицій за версією Apple Music

The Weeknd – "Blinding Lights"

Tones and I – "Dance Monkey"

The Limba & Andro – "Х.O"

JONY – "Комета"

MORGENSHTERN, Елджі – "Cadillac"

Zivert – "Credo"

Jah Khalib – "Джадуа"

Artik & Asti – "Девочка танцуй"

JONY, Andro – "Madam"

GAYAZOV $ BROTHER – "Увезите меня на Дип-хаус"

The Weeknd Rolling Stone

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше цифрова платформа Spotify оприлюднила список виконавців, груп, треків і альбомів, які в Україні слухали найчастіше. Як виявилося, в переліку багато зарубіжних знаменитостей.