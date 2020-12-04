Apple Music показав рейтинг найпопулярніших пісень: 12 з них – українських виконавців
Платформа Apple Music оприлюднила список 100 найпопулярніших пісень, які українці слухали в 2020 році. Частина з них – це треки зарубіжних виконавців.
Але в переліку є українські хіти, які популярні і на сьогоднішній день. Про це стало відомо на офіційному сайті платформи.
Так, перше місце в рейтингу зайняв The Weeknd з піснею "Blinding Lights". На другому місці опинилася Tones and I – "Dance Monkey", а на третьому – The Limba&Andro – "Х.O".
Відзначимо, що також у списку опинилися українські виконавці – Artik&Asti, Світлана Лобода, NK, "Время и Стекло", "Корупція", MONATIK, Олег Кензов і Міша Марвін.Пісні, які потрапили в першу десятку найпопулярніших композицій за версією Apple Music
The Weeknd – "Blinding Lights"
Tones and I – "Dance Monkey"
The Limba & Andro – "Х.O"
JONY – "Комета"
MORGENSHTERN, Елджі – "Cadillac"
Zivert – "Credo"
Jah Khalib – "Джадуа"
Artik & Asti – "Девочка танцуй"
JONY, Andro – "Madam"
GAYAZOV $ BROTHER – "Увезите меня на Дип-хаус"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше цифрова платформа Spotify оприлюднила список виконавців, груп, треків і альбомів, які в Україні слухали найчастіше. Як виявилося, в переліку багато зарубіжних знаменитостей.